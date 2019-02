Emmanuel Culio si-a anuntat RETRAGEREA! Cand intra in vigoare decizia simbolului CFR-ului, in continuare unul dintre motoarele echipei

Emmanuel Culio este mai mult decat unul dintre motoarele CFR-ului. El este un simbol al formatiei din Gruia, care va ramane mereu in memoria fanilor clujeni pentru golurile marcate pe Olimpico din Roma.

Ajuns la 35 de ani, Emmanuel Culio recunoaste ca a inceput sa se gandeasca la retragere. Argentinianul si-a prelungit contractul cu CFR Cluj pentru inca un an. Va fi ultimul din cariera sa de fotbalist profesionist, anunta el!

Culio a afirmat intr-un interviu ca si-a dorit ca intelegerea cu CFR sa fie pana in 2020, an in care vrea sa-si ia o vacanta mai indelungata.

"Am prelungit inca un an. Eu mi-am dorit sa fie inca un an, pentru ca eu cred ca va fi ultimul la CFR. Nu vreau sa mai stau aici pentru ca nu pot sa dau mai mult. Un an este foarte bine si dupa asta vreau o vacanta. As vrea o vacanta de 3-4 luni si apoi voi vedea", a spus Culio, citat de ProSport.

Emmanuel Culio a laudat transferul lui Mitrita in MLS si pe micutul jucator. El are cuvinte de lauda si pentru colegul Tucudean.

"Mitrita este un jucator incredibil, cred ca va fi foarte bun in America!

Tucudean este fantastic pentru echipa. Poate sa joace intr-un campionat mai puternic. Poate merge in Italia, Spania sau Franta. A demonstrat aici, in Romania, la Viitorul, doi ani consecutivi la CFR si la nationala", a mai spus Culio.

Emmanuel Culio a castigat trei titluri ale Ligii I cu CFR, precum si doua Cupe si doua Supercupe ale Romaniei.

Culio a mai jucat de-a lungul carierei la echipe precum Almagro, independiente, Racing Club, La Serena, Galatasaray, Ordurspor, Mersin, Deportivo La Coruna, Al Wasl, Las Palmas, Real Zaragoza si Real Mallorca.