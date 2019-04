"Niste domni de la Real au fost la FCSB - Craiova". Anamaria Prodan arunca o informatie bomba in razboiul pe jucatori cu Giovani Becali! Ce au spus spaniolii la finalul partidei

Impresarul Ioan Becali si-a facut aparitia la meciul FCSB - Craiova insotit de cunoscutul si controversatul agent Pini Zahavi, dar si de Neymar Senior. In replica, Anamaria Prodan spune ca a adus oameni de la Real Madrid pe National Arena.

Cei mai cunoscuti impresari din fotbalul romanesc se afla in "razboi". Anamaria Prodan a reusit sa puna mana in ultimii ani pe cativa dintre cei mai valorosi fotbalisti din Romania, insa dupa eliberarea din inchisoare Ioan Becali vrea sa isi refaca legaturile.

Ioan Becali a incercat o lovitura de imagine la meciul FCSB - Craiova si si-a facut aparitia in loja de pe National Arena alaturi de Pini Zahavi si Neymar Senior.

Anamaria Prodan: "Niste domni de la Real au fost si ei"



In replica, Anamaria Prodan sustine ca a adus la Bucuresti reprezentanti ai lui Real Madrid!

"L-am rugat pe Gigi sa imi dea 7 invitatii pentru cei de la Real Madrid! Dar nu am anuntat oficial si nu am aparut cu ei. S-au dus la loja. Cine a venit de la Real? Niste domni, scouteri, sefi ai Academiei si altii! S-au dus frumos in loja. Da, Real Madrid a fost la Bucuresti", a spus Anamaria Prodan, potrivit Digi.

Anamaria Prodan: "Nu au fost prea incantati! Nu e cazul sa mintim"



Anamaria Prodan a mai recunoscut ca oamenii veniti de la Madrid nu au fost foarte incantati de jucatorii pe care i-au vazut.

"Nu au fost deloc incantati de ce au vazut, va spun sincer, pentru ca nu e cazul sa ne mintim.

Unul dintre membrii delegatiei Realului i-a transmis un mesaj lui Adrian Thiess, partenerul meu de afaceri, care spune totul. Sincer, nu avem in Romania, la ora actuala, un jucator de talia asta. N-au plecat incantati. Au spus ca noi nu putem sa facem business cu Real Madrid! Si cu asta am spus totul", a mai spus Anamaria Prodan.