CRAIOVA - BOTOSANI 2-2 | "Vom analiza ce s-a intamplat!" Ce a spus Mangia despre DEMISIE dupa 4 meciuri fara victorie

Mangia nu se teme ca poate fi dat afara.

Craiova s-a incurcat din nou in Liga 1 si are doar 2 puncte in primele 3 etape dupa ce a pierdut si Supercupa Romaniei pe propriul teren! Antrenorul celor de la Craiova, Devis Mangia, se afla sub presiune dupa startul slab iar fluieraturile fanilor de la partida cu Botosani l-au afectat. https://www.sport.ro/liga-1/craiova-2-2-botosani-nu-e-deloc-simplu-sa-jucam-pe-stadionul-asta-cum-schimba-mangia.html

"Imi folosesc energia pentru a munci, trebuie sa ma gandesc doar la acest lucru, nu la alte probleme. Trebuie sa evaluam jucatorii tineri si sa vedem cine e pregatit pentru a juca in prima echipa. Voi trage linie si voi analiza ceea ce am facut azi, iar de maine vom incepe sa muncim din nou. Sunt aici pentru a incerca sa fac ceea ce-i mai bine! Cred ca am increderea conducerii" a spus Mangia la Look TV.

Numit in functie la Craiova in mai 2017, Devis Mangia a fost numit "antrenorul primei parti a sezonului" de catre LPF in stagiunea precedenta si a adus primul trofeu la Craiova dupa 25 de ani - Cupa Romaniei.

Craiova joaca in Europa League in turul 3 preliminar contra nemtilor de la RB Leipzig. Mansa tur va avea loc joi, pe 9 august.