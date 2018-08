CRAIOVA 2-2 BOTOSANI | "Suntem la pamant. Fanii sa vina la meci, nu sa ne injure ca azi!" Bancu, suparat RAU: "Daca jucam asa, ne da Leipzig cu terenul in cap"

Fara victorie in primele meciuri din campionat, Craiova este in razboi cu suporterii.

Dupa meciul terminat la egalitate, 2-2 cu Botosani, Nicusor Bancu a avut un mesaj pentru suporterii care i-au huiduit pe el si pe coechipierii sai la finalul partidei.

"Suntem la pamant. Rog publicul sa vina la stadion si sa fie al 12-lea jucator ca anul trecut, nu sa ne injure. Speram sa facem ceva si sa iesim din pasa proasta. Nu ne este bine nici noua sa mergem pe strada si sa fim certati de suporteri", a spus Bancu.

Craiova se pregateste acum de dubla cu Leipzig din Europa.

"Daca jucam cum am jucat la Sepsi sau ca aici in a doua repriza, mergem in Europa si ne da Leipzig cu terenul in cap. Anul trecut, cu aceeasi pregatire, am fost sus. Am avut aceeasi pregatire anul asta. Nu stiu ce se intampla", a marturisit Bancu la finalul meciului cu Botosani.