CRAIOVA 2-2 BOTOSANI | "Nu e deloc simplu sa jucam pe stadionul asta!" Cum schimba Mangia Craiova dupa startul dezastruos in Liga 1

Mangia vrea sa-si completeze lotul cat mai repede pentru a putea schimba fata echipei.

Italianul nu da vina pe jucatori pentru greselile individuale care au dus la cele doua goluri. Le cere fotbalistilor doar implicate totala pentru a scoate echipa din situatia dificila prin care trece.

"A fost dificil pentru ca am luat gol repede. Am jucat cu personalitate, dar nu e un moment in care avem foarte mult noroc. Muncim ca sa multumim pe toata lumea, vom continua sa facem asta pentru a ne imbunatati rezultatele. N-a fost greu sa jucam mai bine decat am facut-o cu Sepsi, atunci n-a fost deloc bine! Nu vreau sa spun nimic despre greseli individuale. Castigam impreuna, pierdem impreuna. Nu e simplu sa joci pe stadionul asta, cu atatia tineri, stiti si voi asta foarte bine.

Jucatorii noi au nevoie de timp pentru a fi in cea mai buna forma. Mergem la Leipzig sa facem tot posibilul pentru a scoate maximum, vom face tot ce tine de noi pentru un rezultat bun. Problema e ca trebuie sa lucram cu jucatorii noi, sa-i integram, sa-i punem pe locurile lor in teren. Jucam joi, apoi duminica la o ora care pentru mine e destul de ciudata pentru aceasta perioada a anului, 3 si jumatate dupa-amiaza", a spus Mangia la Digisport.