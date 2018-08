CRAIOVA 2-2 BOTOSANI | "E presiune mare pe noi! Mergem la Leipzig sa luptam, facem totul sa ne calificam!" Ce spune Mitrita

Alex Mitrita a marcat doua goluri cu Botosani, dar nu e deloc multumit dupa meciul cu moldovenii.

Mitrita spera ca fata echipei se va schimba in meciurile cu Leipzig din Europa League.

"Trebuia sa castigam. Am fost condusi, am revenit. Ne-au dat goluri la faze fixe, stiam ca sunt periculosi si trebuia sa fim atenti. Am incercat sa jucam, sa marcam, sa pasam. Ne doream aceasta victorie dupa seria proasta, din pacate nu s-a putut in seara asta.

Leipzig are o echipa foarte bune, jucatori cu o cota foarte buna. Ne jucam sansa si mergem acolo sa luptam. A fost presiune mare pe noi azi. Mihaila si ceilalti tineri care au jucat si-au facut treaba foarte bine. Au mai venit jucatori, sper sa ne ajute", a spus Mitrita la Digisport.