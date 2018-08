UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-2 FC BOTOSANI | Presiune TOTALA pe Mangia: fluieraturi din tribune dupa al 3-lea meci fara victorie! AICI sunt fazele

Craiova continau sa fie departe de asteptarile fanilor. A facut doar 2-2 acasa cu Botosani.

Universitatea Craiova 2-2 FC Botosani



LIVE TEXT:



min 90+3: Final de meci la Craiova. 2-2 si fluieraturi din tribune dupa inca un meci slab al oltenilor.

min 90+3: Kelic trimite peste poarta dupa o centrare venita din corner.

min 90+2: Bancu ii trimite in careu lui Mitrita, capitanul Craiovei cade si cere penalty, Chivulete nu mai da nimic.

min 85: Chitosca trimite spre coltul lung din contul careului, lateral dreapta! Pigliacelli e atent si retine.

min 85: Donkor trimite o centrare de pe partea dreapta, fara urmari in careul Botosaniului.

min 84: Iese si atacantul Roman, intra Enriko Papa la Botosani.

min 82: Botosaniul e in mod evident echipa mai buna in aceasta repriza. Craiova nu mai exista la poarta lui Pap.

min 80: Sansa URIASA pentru Botosani! Pigliacelli salveaza in fata lui Mihai Roman, scapat singur cu portarul italian. Roman a judecat gresit faza. A incercat un lob in loc sa-l depaseasca pe goalkeeperul Craiovei.

min 77: Ultima schimbare la Craiova. Intra Markovic in locul lui Burlacu.

min 67: Donkor si Kelic ii inlocuiesc pe Borta si Popa la CSU Craiova.

min 64: Doua ocazii mari de tot in 20 de secunde pentru Botosani! Golofca in stanga, recupereaza mingea dupa o gafa mare a lui Popa, intra in careu si trageeee.... respinge Pigliacelli! Botosaniul ramane in atac, Golofca centreaza pentru Ongenda, care preia MINUNAT si trage la coltul scurt in bara!!!

min 62: Mihai Roman iese de la Botosani, intra Chitosca.

min 60: Mitrita bate lovitura libera, insa doar in zid!

min 59: Mitrita cade la 17 metri de poarta lui Pap, dupa un duel cu Rodriguez. Chivulete da lovitura libera. Lovitura libera extrem de periculoasa pentru Craiova.

min 54: GOOOOOL FC BOTOSANI! Centrare din corner de pe partea stanga, Miron apare excelent in careu si trimite cu capul in plasa lui Pigliacelli!!! 2-2!

min 52: Minge a lui Soiledis pentru Roman, care e nemarcat in pozitie foarte buna, in careu! Roman trimite din voleu, alaturi!!!

min 49: Cicaldau centreaza de pe linia de fund, Gardos e la 11 metri, singur, dar trimite peste!

min 46: Ongenda intra pe teren din primul minut al reprizei secunde. Francezul ii ia locul lui Fulop.

min 45+1: Pauza la Craiova. 2-1 dupa 45 de minute. Meci foarte spectaculos pana acum.

min 44: Rodriguez trimite si el de pe dreapta, la intalnire, pentru Golofca, dar Pigliacelli iese in intampinare si reuseste sa prinda balonul.

min 42: Centrare a lui Mihai Roman de pe partea dreapta, in bratele lui Pigliacelli.

min 35: GOOOL CRAIOVA! Mihaila il lasa singur pe Mitrita cu o pasa GENIALA printre, capitanul Craiovei il dribleaza pe Pap si inscrie pentru 2-1!

min 24: Faza periculoasa a Botosaniului, incheiata cu sutul lui Golofca din interiorul careului, pe coltul scurt. Pigliacelli intuieste ideea fostului stelist si prinde.

min 21: GOOOOL CRAIOVA! Mitrita executa penalty-ul si inscrie!!! 1-1!

min 20: Penalty Craiova!!! Mihaila cade in careu si primeste usor penalty de la arbitrul Chivulete.

min 12: Fulop poate continua jocul.

min 11: GOOOL BOTOSANI! Lorand Fulop inscrie pentru Botosani! Centrare perfecta a lui Golofca, gasit perfect in stanga de Mihai Roman. Fulop e singur in fata portii si inscrie, dar se accidenteaza si are nevoie de ingrijiri medicale!





min 9: Rodriguez trimite primul sut pe poarta al Botosaniului, prinde Pigliacelli!

min 5: Cap Thiago de la 8 metri, pe langa!

min 1: A inceput meciul!

Echipa de start a Botosaniului: Pap - Dumitras, Miron, Burca, Soiledis - Rodriguez, Oaida - M. Roman, L. Fulop, Golofca - M. Roman.

Rezerve: Martin - Ongenda, Brekalo, Patache, Enriko, Chitosca, Chindris



*Surpriza mare din partea lui Mangia. Pustiul Borta (19 ani) debuteaza azi in Liga 1 ca fundas dreapta. In total, Craiova are 5 jucatori U21 in echipa de start contra Botosaniului: Popa, Borta, Cicaldau, Mihaila si Burlacu!



Echipa de start a Craiovei:

Pigliacelli - Popa, Gardos, Ferreira, Borta, Mateiu, Cicaldau, Bancu, Mihaila, Burlacu, Mitrita

Universitatea Craiova si FC Botosani se intalnesc pe stadionul Ion Oblemenco, in etapa a treia a campionatului.

Oltenii nu au obtinut nicio victorie in acest sezon. Ei au inceput sezonul cu un egal in fata Iasiului, scor 0-0, si au continuat cu o infrangere pe terenul lui Sepsi OSK, scor 0-1.

De cealalta parte, Botosaniul a inceput cu un egal pe terenul campioanei CFR, scor 1-1, si o victorie in fata nou-promovatei Hermannstadt, scor 2-0.

Mangia pregateste un debut la Craiova

Devis Mangia ar putea incepe meciul cu Botosaniul cu inca un debutant in echipa. Tanarul de 19 ani Florin Borta a devenit favorit la titularizare in flancul drept.

Alaturi de Borta, pe teren s-ar putea regasi alti patru jucatori eligibili pentru U21: Popa, Cicaldau, Burlacu si Mihaila.

Enache: "Avem sansa noastra!"

"Noi avem sansa noastra si cred ca ideea este sa fim foarte constienti de ea. (...) Craiova este o echipa puternica si este o echipa care trebuie respectata. (...) Cu totii trebuie sa constientizam ca ne asteapta un joc cu o incarcatura extraordinara. Tinem cont si de faptul ca aportul publicului este unul foarte important la Craiova. Speram sa gestionam bine inceputul de joc si cu siguranta, daca vom trece bine peste perioada de inceput, vom putea sa control si sa avem oarecum un echilibru si o liniste in joc", a afirmat Enache.

Antrenorul botosanean apreciaza jocul bun practicat de Mitrita, despre care a spus ca este "peste media campionatului", insa a avut cuvinte de lauda si la adresa lui Cicaldau si a lui Bancu.

"Mie partea stanga a Craiovei mi se pare una dintre cele mai bune din campionatul Romaniei, cel putin pe segmentul ofensiv", a adaugat Costel Enache.

Mangia: "Ma concentrez pe munca mea!"

"Eu ma concentrez pe munca mea. E clar ca Botosani e cu un pas inaintea noastra in acest inceput de campionat", a spus Devis Mangia.