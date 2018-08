CFR Cluj a anuntat decizia finala in privinta lui Ionita! Ce spune Muresan despre viitorul mijlocasului, dupa ce a fost ofertat de Craiova

CFR Cluj anunta prin vocea presedintelui Iuliu Muresan ca Alexandru Ionita ramane la club.

Alexandru Ionita va ramane la CFR Cluj. Campioana anunta ca fotbalistul transferat cu un milion de euro asta-iarna face parte din planurile lui Toni Conceicao. Ba chiar mai mult, antrenorul considera ca Ionita "este singurul jucator care poate facea ceea ce el isi doreste pe acea pozitie din spatele varfului".

"A jucat titular la Calarasi, Conceicao l-a vazut ca era un fotbalist foarte bun, care sa joace in spatele varfurilor. L-a schimbat in minutul 70... Probabil o sa joace urmatorul meci. Are mare incredere in el! E singurul din lot care poate face ce vrea antrenorul in pozitia aceea", a spus Iuliu Muresan, citat de ProSport.