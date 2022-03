Cota de piață a lui Tavi Popescu a explodat! Cât valorează acum ”perla” lui Becali de la FCSB

Atacantul FCSB-ului a debutat și la echipa națională în 2022, iar cota sa de piață a crescut semnificativ. Transfermarkt îl evalua pe ”preferatul” lui Gigi Becali la 1,9 milioane de euro, iar acum cota sa de piață a ajuns la trei milioane de euro.

Octavian Popescu, cota de piață de trei milioane de euro!

Cifra este impresionantă, având în vedere că Popescu este la al doilea sezon la echipa mare a celor de la FCSB.

8 goluri și trei assist-uri a reușit tânărul jucător în cele 29 de meciuri jucate pentru FCSB.

Tavi Popescu a fost convocat de Edi Iordănescu la naționala României pentru meciurile cu Grecia și Israel. În primul meci, atacantul FCSB a intrat în ultimele 30 de minute și a reușit să impresioneze.

În partida din Israel, Popescu a intrat în ultimele 11 minute.

VIDEO - Cele mai bune momente ale lui Octavian Popescu din România - Grecia 0-1

Octavian Popescu: ”Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer”

„Nu am primit botezul încă. A fost un meci frumos, o atmosferă foate frumoasă, dar din păcate nu am reușit să câștigăm. Ce, am fost fericit când am fost chemat, am sunat pe cine mi-a venit primul în minte.

Am dormit foarte liniștit, am dormit și la prânz. Așteptam convocarea. Am fost foarte pregătit și sunt fericit că am reușit să debutez. M-a integrat foarte bine Tănase cu colegii.

Mă cunoșteam de la FCSB cu domnul selecționer și s-a comportat foarte bine și mă ajută foarte mult toată lumea din staff și colegii. Am început foarte bine anul cu 3 sau 4 goluri marcate, cât am reușit să marchez în sezonul trecut în total și sunt foarte fericit.

E cea mai mare dorință a mea, să ajung cu naționala la un Campionat Mondial și să o calific eu. Mi-aș fi dorit un gol, dar nu a fost să fie”, a declarat Octavian Popescu, la PRO X, după meciul cu Grecia.