De ce are nevoie Octavian Popescu pentru a ajunge fotbalist. Părerea unui antrenor cu două titluri la activ

de Florin CARAMAVROV

Florin Motroc (54 de ani), actualmente antrenor la East Riffa Club, în Bahrain, știe de ce are nevoie Octavian Popescu, debutant recent în naționala României, pentru a juca în fotbalul mare.

Florin are două titluri în cariera de tehnician, ambele în țările arabe, cu Al Shabab Al Ordon (Iordania), în 2013, și cu Al-Riffa (Bahrain), în 2014.

Florin Motroc a jucat și el fotbal, printre altele, la Sportul Studențesc, Rapid, Farul și Șerif Tiraspol, iar în România a antrenat-o pe Sportul Studențesc, în Liga a doua, și a fost director al Academiei de Fotbal a Farului Constanța. El este fiul fostei mari glorii a Rapidului, Ion Motroc, campion cu giuleștenii în 1967.

Cu ochiul lui de antrenor experimentat, Motroc junior l-a caracterizat pe Octavian Popescu și a indicat ce ar trebui să facă acesta pentru a deveni un fotbalist important pentru România: „Copilul are calitate. A arătat-o și în execuțiile de la golurile marcate de la distanță. Am înscris și eu niște goluri de la 25-30 de metri, dar eu dădeam mai ciobănește în ele. Octavian Popescu trebuie să rămână cu picioarele pe pământ. Acum are un fizic care nu-l recomandă pentru marea performanță. Octavian Popescu poate fi decisiv, dar are nevoie de multă muncă, ambiție și dorință. Totul depinde și de caracterul lui”.

Analogie cu Ianis Hagi

Tehnicianul lui East Riffa Club îl dă exemplu pe Ianis Hagi, care era și el destul de firav când a plecat prima oară de la Viitorul: „Și Ianis era ca fizic cam ca Octavian Popescu. Apoi, mergând la Fiorentina și acum la Glasgow, a făcut cunoștință cu sala de forță. Când a plecat Adama Traore de la Barcelona, era un sfrijit. Acum e tanc, nu poți să-i iei mingea, ți-e și frică să-l ataci. Și Ianis arată mult mai bine acum. Fotbalul fără forță nu mai e posibil”.

Florin Motroc vorbește și despre metodele de pregătire de pe vremea când el era fotbalist: „Erau mai spartane. De-asta făceau față jucătorii noștri la nivel înalt. Pregătirea sovietică, zeci de kilometri alergați, ca la maraton. La sala de forță, simțeai că ți se rupe coloana vertebrală când ți se puneau greutățile alea pe tine. Eu nu știu cine ar mai putea face acum circuite din alea pe care le făceam noi prin anii 70-80. Dacă nu te pregătești într-un anumit fel, nu poți face față la nivel de mare performanță. De-aia și Chivu, Mutu, cei care au mai jucat la echipe importante, l-au mai prins pe Sdrobiș, au mai prins niște pregătiri din astea old school. Generațiile de după n-au mai prins. Noi aici suferim acum. Am citit de curând un interviu cu Zlatan Ibrahiimovic, care spunea că nu există performanță fără muncă dură. De asta au nevoie jucătorii noștri”.

La ce capitole au rămas în urmă fotbaliștii români

Motroc a comentat și despre primul meci al lui Edi Iordănescu la naționala României, amicalul cu Grecia, pierdut de ai noștri acasă, cu 1-0: „Îi va fi greu lui Edi. Prima repriză a meciul cu Grecia a fost dureroasă. În a doua, cât de cât am început să mai mișcăm. E greu să-l judeci pe Edi după primul joc. A fost ales acolo, nu contează că a fost a 7-a sau a 5-a variantă. Avem viață grea cu naționala. Jucătorul român nu mai e în topuri, în campionatele puternice. Sunt mulți de la națională care nu au bagajul necesar în exprimare. Suferim la transmiterea mingii, la preluări, la viteză, joc în viteză, centrări rapide, mișcare fără minge, combinații rapide. Când au intrat Tănase și Ivan, parcă s-a jucat un pic mai repede. Cum am schimbat puțin ritmul de joc, au mai apărut și câteva ocazii. Am jucat foarte lent în prima repriză, previzibil. Fotbalul e schimbat total, dinamica jocului e schimbată mult față de acum 10-15 ani. Noi am rămas îm urmă la multe capitole. Tata are o vorbă fantastică: Cum te pregătești, așa joci”.

Florin Motroc, pe listă scurtă a unei naționale

Interesant este că Florin Motroc a fost și el, în 2019, pe lista scurtă a unei naționale, cea a Guineei Bissau, unde a concurat cu nume grele ale fotbalului mondial. „M-am bătut cu Ranieri, cu Didier Six (n.r. - acesta a fost alesul Federației din Guineea Bissau). Au fost 70 de antrenori pe prima listă, iar apoi, la selecția federației, au rămas 15, iar din cei 15 au rămas apoi numai 5, printre care și eu. Să fiu pe listă cu Ranieri și cu Didier Six, este o mândrie pentru mine”, încheie antrenorul român.