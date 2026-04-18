Rapid a terminat la egalitate meciul cu FC Argeș din etapa trecută de Superliga, scor 0-0.

Alex Dobre a atras atenția cu reacția în momentul în care a fost schimbat, dar și cu declarația de după meci.

Costel Gâlcă a luat măsuri după scandalul cu Alex Dobre

Aripa din atacul giuleștenilor și-a arătat nemulțumirea după ce a fost schimbat în meciul cu FC Argeș.

Costel Gâlcă a vorbit la conferința de presă despre situația lui Alex Dobre și dezvăluit că a greșit grav.

Antrenorul lui Rapid a transmis faptul că fotbalistul va trebui să își recâștige locul de titular în echipă.

„Când nu ai rezultate, se întâmplă aceste lucruri. Acum să mergem la Dobre, la declarațiile lui. Trebuie să spunem. Din punctul meu de vedere a greșit, și a greșit foarte grav.

Era și căpitanul echipei. Vom vedea. Cum am spus și la conferință, dacă nu se adaptează, va juca altul care înțelege, care vrea și poate mai mult și care dă mai mult. Am spus era. Da, era căpitanul echipei. Nu, nu va mai fi.

Am vorbit toți, a fost o ședință. A spus ce a avut de spus, am spus și eu. Eu cred că nu trebuia să iasă să spună așa ceva. Putea să vină să vorbească direct cu mine.

El ce să spună, că nu poate să se adapteze, că nu poate să performeze, cam ce a spus și la interviu. Eu cred că trebuie să avem alt comportament față de club, nu zic de mine. Am avut încredere în el, dar cred că am greșit foarte mult.”, a spus Costel Gâlcă.

Rapid a înregistrat în acest play-off o două înfrângeri, o remiză și o victorie și se află pe poziția a patra în Superliga, la șapte puncte de liderul ”U” Cluj.

Alex Dobre, fără perdea: ”Nici tactica nu mă pune în favoare, să fiu 100% / Trebuie să respect ce spune antrenorul”

După meci, Alex Dobre a explicat că ultimele rezultate ale giuleștenilor sunt un semnal de alarmă și că Rapid trebuie să se redreseze ca să se mențină în lupta la titlu.

”Prima repriză nu a fost ceea ce ne-am dorit. A doua repriză puțin mai bine, dar tot nu suntem acolo unde ne dorim ca nivel de joc. Cu siguranță mai avem nevoie să plusăm, a fost un joc modest și cele două pe care le-am avut înainte. Trebuie să reușim să ne ridicăm calitatea, intensitatea și să reușim să marcăm. Să fim mai dinamici, să oferim un joc

Cu siguranță că sunt dezamăgit (n.r. că a fost schimbare). Eu am ieșit de pe teren da, pentru cum am jucat, am fost schimbat, dar consider că am făcut un joc ok.

Nu neapărat că sunt criticul meu, eu mă pregătesc în fiecare săptămână. Poate că tactica nu mă pune nici în favoare, să joc 100%, poate că și de asta performanța mea e mai slabă decât de obicei. Dar, e decizia antrenorului. Eu trebuie să respect ce tactică are și să îmi ajut echipa așa cum trebuie.

Eu mi-am creat aceste așteptări, am început sezonul foarte bine. Sunt lucruri pe care nu le bag în seamă, eu mă concentrez pe a mă îmbunătăți și pe a mă antrena.

Trebuie să luăm puncte. (n.r. E un blocaj?) Nu știu dacă e un blocaj, e mai mult un semnal de alarmă”, a spus Alex Dobre.