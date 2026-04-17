Capul de afiș este meciul dintre Dinamo și Rapid. cele două mari rivale din București se întâlnesc din nou, pentru ultima oară în acest sezon, după ce giuleștenii au câștigat toate cele trei meciuri cu ”roș-albii” în acest sezon. Partida este programată duminică, de la ora 21:00.

FCSB o va înâtlni pe Petrolul în etapa a șasea, vineri, de la ora 20:30, iar CFR Cluj va primi vizita rivalei Universitatea Cluj, sâmbătă, de la ora 20:30.

Meciul din Ardeal are o încărcătură deosebită, în contextul în care CFR luptă pentru calificarea în cupele europene, iar ”studenții” sunt pe primul loc și visează la primul titlu din istorie.

Programul etapei #6 din play-off și play-out:

Vineri, 24 aprilie

Ora 17.30 FC Hermannstadt – FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB – Petrolul Ploieşti

Sâmbătă, 25 aprilie

Ora 15.00 FC Botoşani – Oţelul Galaţi

Ora 20.30 CFR 1907 Cluj - Universitatea Cluj

Duminică, 26 aprilie

Ora 14.00 UTA Arad – Farul Constanţa

Ora 21.00 Dinamo – FC Rapid

Luni, 27 aprilie

Ora 17.30 FC Metaloglobus Bucureşti – Unirea Slobozia

Ora 20.30 FC Argeş - Universitatea Craiova

Zeljko Kopic: ”U Cluj e cea mai bună echipă din campionat”

Parcursul ardelenilor l-a impresionat pe Zeljko Kopic. La conferința de presă, antrenorul croat al lui Dinamo a spus că U Cluj este cea mai bună echipă din Superligă, raportat la rezultatele din ultima perioadă.

„În ultima perioadă, U Cluj e cea mai bună echipă din Superliga. Trebuie să fim motivați, am avut două meciuri bune împotriva lor. Știu că vor veni cu o mentalitate de câștigători. Cu toții lucrăm și vrem să câștigăm, dar modul în care echipa joacă mă mulțumește. Suntem pe două fronturi, ne luptăm pentru locurile europene și pentru Cupă”, a spus antrenorul lui Dinamo.