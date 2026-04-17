”Vă vine să plângeți?” Ce a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. Confruntarea va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

Filipe Coelho o antrenează pe Univ. Craiova din noiembrie 2025

La conferința de presă premergătoare meciului, ucraineanul Oleksandr Romanchuk a vorbit despre colegul și compatriotul său de la Universitatea Craiova, Pavlo Isenko, supus recent unei intervenții chirurgicale după o accidentare dură.

”Vorbesc în fiecare zi cu Isenko, vorbim zilnic, dar acum nu este într-o perioadă foarte bună după intervenția chirurgicală, dar este un tip foarte puternic. Se va reface rapid și se va întoarce și mai rapid decât trebuie”, a spus Romanchuk despre Isenko.

În timpul declarațiilor, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a părut vizibil emoționat de cuvintele adresate de Romanchuk și le-a comunicat reprezentanților mass-media după ce a terminat Romanchuk de vorbit că s-a atașat extrem de mult de jucătorii săi.

”Zâmbeam pentru că îi iubesc pe acești băieți, știu ce înseamnă și ce vor. Lucrez cu ei tot timpul, sunt la un nivel înalt. Suporterii să fie alături de noi și să ne susțină, noi suntem singurii din România.

(n.r. Vă vine să plângeți?) Am suferit mult să ajungem aici, știm ce înseamnă, suferim, nu este ușor. Îl aud pe Romanchuk când vorbește despre Isenko, jucători care suferă. Suntem o familie, noi petrecem mai mult între noi decât cu soțiile și vrem să ne ajutăm.

Este un moment foarte important pentru noi, să dăm totul pentru oraș și suporteri”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

Universitatea Craiova, în clasament

După patru etape desfășurate în play-off, Universitatea Craiova se află pe locul 2 cu 36 de puncte. Două victorii și două rezultate negative a înregistrat echipa pregătită de Filipe Coelho până acum.

Cele două eșecuri au venit în urma duelurilor cu FC Argeș (0-1) și ”U” Cluj (0-4), iar victoriile au fost bifate cu Dinamo în deplasare (1-0) și CFR Cluj acasă (2-0).