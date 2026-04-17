”Vă vine să plângeți?” Ce a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid

”Vă vine să plângeți?” Ce a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid Superliga
Universitatea Craiova - Rapid este duminică seară, de la ora 21:00.

Cele două echipe își dau întâlnire în etapa cu numărul 5 din play-off-ul Superligii României. Confruntarea va avea loc pe ”Ion Oblemenco” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

”Vă vine să plângeți?” Ce a spus Filipe Coelho la conferința premergătoare meciului cu Rapid

Filipe Coelho o antrenează pe Univ. Craiova din noiembrie 2025

La conferința de presă premergătoare meciului, ucraineanul Oleksandr Romanchuk a vorbit despre colegul și compatriotul său de la Universitatea Craiova, Pavlo Isenko, supus recent unei intervenții chirurgicale după o accidentare dură.

”Vorbesc în fiecare zi cu Isenko, vorbim zilnic, dar acum nu este într-o perioadă foarte bună după intervenția chirurgicală, dar este un tip foarte puternic. Se va reface rapid și se va întoarce și mai rapid decât trebuie”, a spus Romanchuk despre Isenko.

În timpul declarațiilor, Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a părut vizibil emoționat de cuvintele adresate de Romanchuk și le-a comunicat reprezentanților mass-media după ce a terminat Romanchuk de vorbit că s-a atașat extrem de mult de jucătorii săi.

”Zâmbeam pentru că îi iubesc pe acești băieți, știu ce înseamnă și ce vor. Lucrez cu ei tot timpul, sunt la un nivel înalt. Suporterii să fie alături de noi și să ne susțină, noi suntem singurii din România.

(n.r. Vă vine să plângeți?) Am suferit mult să ajungem aici, știm ce înseamnă, suferim, nu este ușor. Îl aud pe Romanchuk când vorbește despre Isenko, jucători care suferă. Suntem o familie, noi petrecem mai mult între noi decât cu soțiile și vrem să ne ajutăm. 

Este un moment foarte important pentru noi, să dăm totul pentru oraș și suporteri”, a spus Filipe Coelho la conferința de presă.

Universitatea Craiova, în clasament

După patru etape desfășurate în play-off, Universitatea Craiova se află pe locul 2 cu 36 de puncte. Două victorii și două rezultate negative a înregistrat echipa pregătită de Filipe Coelho până acum.

Cele două eșecuri au venit în urma duelurilor cu FC Argeș (0-1) și ”U” Cluj (0-4), iar victoriile au fost bifate cu Dinamo în deplasare (1-0) și CFR Cluj acasă (2-0).

Noi reguli pentru toți șoferii care călătoresc în Grecia, din iunie. Ce trebuie să ai în mașină ca să nu fii amendat
Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“
Inter - Cagliari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 21:45! Cristi Chivu, cu gândul la titlul din Serie A
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Denis Alibec, interviu pentru Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV astăzi, de la 20:00
Roberto De Zerbi a hotărât ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Decizia luată înainte de meciul cu Brighton
Iranienii au publicat fotografia cu Trump și s-au dezlănțuit la televizor: „O mascaradă! O rușine!“
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

FCSB rămâne fără antrenor: „Da! Rădoi pleacă“

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Mikayla Demaiter, de la senzația meciurilor de hochei la modelling. Are peste 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram

Dezvăluire tulburătoare despre Mircea Lucescu: „Asta i-au spus medicii“



Roberto De Zerbi a hotărât ce se întâmplă cu Radu Drăgușin. Decizia luată înainte de meciul cu Brighton
Oțelul Galați - UTA se joacă ACUM: deschidere de scor după o fază explozivă care s-a lăsat cu două eliminări!
Liverpool s-a mișcat repede și i-a găsit înlocuitor lui Ekitike după accidentarea dură a fotbalistului
Iranienii au publicat fotografia cu Trump și s-au dezlănțuit la televizor: „O mascaradă! O rușine!“
Reghecampf, ce lovitură! Are contractul de 1,1 milioane de dolari pe masă! „E favoritul conducerii“
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
stirileprotv Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

stirileprotv O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

