Remiza albă contra celor de la FC Argeș, bifată în runda a patra a play-off-ului, a lăsat urme în tabăra giuleșteană. Nemulțumit de cum au decurs lucrurile pe teren la al treilea meci la rând fără succes, căpitanul echipei și-a exprimat public frustrarea față de sistemul ales de antrenorul Costel Gâlcă.

„Tactica nu mă pune să joc 100% pe calitățile mele”, a spus Dobre la finalul confruntării cu gruparea piteșteană.

Vestiarul a intervenit prompt

Derapajul nu a rămas fără ecou printre jucătorii alb-vișiniilor. Claudiu Petrila a dezvăluit că lotul s-a reunit la scurt timp pentru o discuție internă, unde i s-a explicat lui Alexandru Dobre că fotbaliștii nu ar trebui să conteste abordarea antrenorului. Potrivit decarului rapidist, Dobre și-a asumat eroarea și a prezentat scuze întregii echipe.

„E normal să existe frustrări și supărări, e normal să mai spui lucruri la nervi. Nu e OK, dar am vorbit între noi, ne-am spus oful. Nu suntem noi, jucătorii, în măsură să vorbim despre tactică. Știe și Alex că nu trebuia să spună acel lucru. Și-a cerut scuze, am revenit la normal și am revenit la ce era înainte. Nu se pune problema, suntem cu domnul Gâlcă până la final. Nu înțeleg de ce am avea o problemă cu dânsul, suntem în obiectiv”, a transmis Petrila, la Digisport.