CFR Cluj, FC Rapid și Universitatea Craiova se luptă pentru trofeul eSuperliga și un loc în eChampions League

Meciurile de EA SPORTS FC 26™ din play-off au loc în acest weekend, 18 și 19 aprilie, la Circul Metropolitan din București.

CFR Cluj, FC Rapid și Universitatea Craiova, luptă crâncenă în eSuperliga

București, 16 aprilie - Sezonul 2026 al eSuperliga ajunge la momentul decisiv: cele mai bune 8 echipe din competiție se înfruntă în rundele finale care vor decide noua campioană a fotbalului virtual din România și reprezentantele României în competițiile internaționale. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 18 și 19 aprilie, la Circul Metropolitan din București. Weekend-ul aduce meciuri intense în EA FC 26, super premii la locație, meet & greet-uri cu creatori de conținut și multe surprize pentru fani.

Ionel Dănciulescu, fost jucător la Dinamo București și titular la Naționala României, va deschide evenimentul, aducând în fața jucătorilor și a publicului trofeul eSuperliga. 

După etapele intense de la Iași, București și Craiova, lupta pentru titlu intră în ultima fază, acolo unde au mai rămas doar cele mai în formă opt echipe ale sezonului: CFR Cluj (Răzvan Puiu), Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu), Universitatea Craiova (Andrei Anghelina), FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc), UTA Arad (Cosmin Vedeanu), FC Botoșani (Cristian Bîlcu), FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) și Oțelul Galați (Robert Buculeanu).

Competiția se desfășoară pe parcursul a două zile. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00, au loc sferturile de finală. Duminică, 19 aprilie, de la ora 17:00, eSuperliga continuă cu semifinalele și culminează cu marea finală, în care vom afla campioana sezonului 2026.

Meciurile din sferturile de finală, programate sâmbătă, 18 aprilie, ora 16:00:

  • CFR Cluj (Răzvan Puiu) vs Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)
  • Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) vs FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc)
  • UTA Arad (Cosmin Vedeanu) vs FC Botoșani (Cristian Bâlcu)
  • FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) vs Oțelul Galați (Robert Buculeanu)

Atmosfera de la Circul Metropolitan va fi una spectaculoasă, cu galerii ale echipelor prezente pentru a-și susține favoriții, care vor transforma fiecare meci într-un adevărat spectacol. Pe lângă meciurile oficiale, fanii vor avea parte de momente speciale. 

În prima zi, de la ora 16:15, Theo Zeciu va intra într-un showmatch cu un jucător din public, ales chiar de el, oferind fanilor șansa de a deveni parte din spectacol. Programul continuă cu întâlniri cu creatori de conținut cunoscuți din gamingul românesc:

  • Meet & Greet 18 aprilie, de la ora 17:30: Theo Zeciu, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu
  • Meet & Greet, 19 aprilie, de la ora 18:30: xSlayder, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Pe parcursul ambelor zile, pasionații jocului EA FC 26 vor putea participa la turnee dedicate amatorilor, iar primii doi clasați vor câștiga premii în valoare totală de 500 de euro. Participarea se face prin înscriere direct la locație.

Accesul la eveniment este liber, iar spectatorii sunt invitați să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipele favorite și a trăi live emoția finalei eSuperliga.

Miza este una majoră: cei mai bine clasați jucători din eSuperliga 2026 vor obține calificarea în competițiile internaționale organizate de EA SPORTS – FC Pro World Championship și eChampions League, unde vor reprezenta România pe cea mai importantă scenă a fotbalului virtual.

Meciurile pot fi urmărite live la Circul Metropolitan din București și online, pe canalul oficial de YouTube și pe platforma VOYO.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
eSuperliga, prima ligă oficială de esports afiliată Ligii Profesioniste de Fotbal și EA SPORTS, revine în martie cu un nou sezon
CS2 Major Cup Romania! Explorează noua secțiune de eSports de la Mr Bit (P)
Au pus România pe hartă! Pe ce loc mondial au ajuns medaliații cu aur de la Esports + prima reacție a MVP-ului
Cine ia titlul, „U” Cluj sau Craiova? Caramavrov compară cele două echipe aflate în lupta pentru câștigarea campionatului
FC Argeș - CFR Cluj, ora 20:30, LIVE TEXT. Duel important pentru Europa la Mioveni
Paul Pîrvulescu a semnat! Noua echipă a campionului cu FCSB
Fostul internațional dezvăluie de ce a ratat transferul la Middlesbrough: ”Îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul”
Un cunoscut ciclist spaniol rămâne în stare critică, după accidentarea gravă de la finalul lunii trecute
La 42 de ani, frumoasa Ada Nechita a spus-o direct: "Nu sunt departe de handbal"

Rădoi, în fața unei oportunițăți imense: clubul care îl vrea pe bancă e un colos pe lângă FCSB!

De pe locul 12 în lume, Bernadette Szocs și Edi Ionescu se gândesc deja la Jocurile Olimpice

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

FCSB rămâne fără antrenor: „Da! Rădoi pleacă“

Perez l-a trimis la plimbare pe Arda Guler, apoi a ținut un monolog în vestiar: ”Pleacă, nu trebuie să asiști la ce va urma”

Cine ia titlul, „U” Cluj sau Craiova? Caramavrov compară cele două echipe aflate în lupta pentru câștigarea campionatului
Paul Pîrvulescu a semnat! Noua echipă a campionului cu FCSB
Fostul internațional dezvăluie de ce a ratat transferul la Middlesbrough: ”Îmi cer scuze, dar ăsta e adevărul”
Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
FC Argeș - CFR Cluj, ora 20:30, LIVE TEXT. Duel important pentru Europa la Mioveni
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Lupta pentru etapele finale se decide la Craiova: aflăm cele 8 echipe care se vor bate pentru titlul eSuperliga
Trei dintre cele mai mari echipe de Counter-Strike din lume joacă în aceste zile la București
Cum va arăta noul model electric Dacia, surprins pentru prima dată în teste. Va costa sub 18.000 de euro. FOTO

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

