CFR Cluj, FC Rapid și Universitatea Craiova se luptă pentru trofeul eSuperliga și un loc în eChampions League

Competiția se desfășoară pe parcursul a două zile. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00, au loc sferturile de finală. Duminică, 19 aprilie, de la ora 17:00, eSuperliga continuă cu semifinalele și culminează cu marea finală, în care vom afla campioana sezonului 2026.

După etapele intense de la Iași, București și Craiova, lupta pentru titlu intră în ultima fază, acolo unde au mai rămas doar cele mai în formă opt echipe ale sezonului: CFR Cluj (Răzvan Puiu), Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu), Universitatea Craiova (Andrei Anghelina), FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc), UTA Arad (Cosmin Vedeanu), FC Botoșani (Cristian Bîlcu), FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) și Oțelul Galați (Robert Buculeanu).

București, 16 aprilie - Sezonul 2026 al eSuperliga ajunge la momentul decisiv: cele mai bune 8 echipe din competiție se înfruntă în rundele finale care vor decide noua campioană a fotbalului virtual din România și reprezentantele României în competițiile internaționale. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 18 și 19 aprilie, la Circul Metropolitan din București. Weekend-ul aduce meciuri intense în EA FC 26, super premii la locație, meet & greet-uri cu creatori de conținut și multe surprize pentru fani.

Atmosfera de la Circul Metropolitan va fi una spectaculoasă, cu galerii ale echipelor prezente pentru a-și susține favoriții, care vor transforma fiecare meci într-un adevărat spectacol. Pe lângă meciurile oficiale, fanii vor avea parte de momente speciale.

În prima zi, de la ora 16:15, Theo Zeciu va intra într-un showmatch cu un jucător din public, ales chiar de el, oferind fanilor șansa de a deveni parte din spectacol. Programul continuă cu întâlniri cu creatori de conținut cunoscuți din gamingul românesc:

Meet & Greet 18 aprilie, de la ora 17:30: Theo Zeciu, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Meet & Greet, 19 aprilie, de la ora 18:30: xSlayder, Mădălin Șerban, Andu, Tibi Crețu

Pe parcursul ambelor zile, pasionații jocului EA FC 26 vor putea participa la turnee dedicate amatorilor, iar primii doi clasați vor câștiga premii în valoare totală de 500 de euro. Participarea se face prin înscriere direct la locație.

Accesul la eveniment este liber, iar spectatorii sunt invitați să vină în număr cât mai mare pentru a susține echipele favorite și a trăi live emoția finalei eSuperliga.

Miza este una majoră: cei mai bine clasați jucători din eSuperliga 2026 vor obține calificarea în competițiile internaționale organizate de EA SPORTS – FC Pro World Championship și eChampions League, unde vor reprezenta România pe cea mai importantă scenă a fotbalului virtual.

Meciurile pot fi urmărite live la Circul Metropolitan din București și online, pe canalul oficial de YouTube și pe platforma VOYO.