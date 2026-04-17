CFR Cluj, FC Rapid și Universitatea Craiova se luptă pentru trofeul eSuperliga și un loc în eChampions League

CFR Cluj, FC Rapid și Universitatea Craiova, luptă crâncenă în eSuperliga
București, 16 aprilie - Sezonul 2026 al eSuperliga ajunge la momentul decisiv: cele mai bune 8 echipe din competiție se înfruntă în rundele finale care vor decide noua campioană a fotbalului virtual din România și reprezentantele României în competițiile internaționale. Evenimentul are loc sâmbătă și duminică, 18 și 19 aprilie, la Circul Metropolitan din București. Weekend-ul aduce meciuri intense în EA FC 26, super premii la locație, meet & greet-uri cu creatori de conținut și multe surprize pentru fani.
Ionel Dănciulescu, fost jucător la Dinamo București și titular la Naționala României, va deschide evenimentul, aducând în fața jucătorilor și a publicului trofeul eSuperliga.
După etapele intense de la Iași, București și Craiova, lupta pentru titlu intră în ultima fază, acolo unde au mai rămas doar cele mai în formă opt echipe ale sezonului: CFR Cluj (Răzvan Puiu), Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu), Universitatea Craiova (Andrei Anghelina), FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc), UTA Arad (Cosmin Vedeanu), FC Botoșani (Cristian Bîlcu), FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) și Oțelul Galați (Robert Buculeanu).
Competiția se desfășoară pe parcursul a două zile. Sâmbătă, 18 aprilie, de la ora 16:00, au loc sferturile de finală. Duminică, 19 aprilie, de la ora 17:00, eSuperliga continuă cu semifinalele și culminează cu marea finală, în care vom afla campioana sezonului 2026.
Meciurile din sferturile de finală, programate sâmbătă, 18 aprilie, ora 16:00:
- CFR Cluj (Răzvan Puiu) vs Petrolul Ploiești (Alexandru Țenescu)
- Universitatea Craiova (Andrei Anghelina) vs FC Metaloglobus (Andrei Tucaliuc)
- UTA Arad (Cosmin Vedeanu) vs FC Botoșani (Cristian Bâlcu)
- FC Rapid 1923 (Alexandru Moisii) vs Oțelul Galați (Robert Buculeanu)