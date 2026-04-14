Giuleștenii au bifat o singură victorie în partea a doua a campionatului, cu Dinamo în Giulești, scor 3-2. Apoi, au urmat două eșecuri, cu CFR Cluj (0-1) și ”U” Cluj (1-2), iar în cele din urmă a venit și egalul cu FC Argeș (0-0).

Cu piteștenii, Rapid a jucat sfios, iar căpitanul Alexandru Dobre a consemnat o evoluție ștearsă, motiv pentru care a fost schimbat de Costel Gâlcă după o oră de joc.

La flash-interviu, Dobre a sugerat că tactica lui Gâlcă nu-l favorizează, iar antrenorul i-a și răspuns

”Asta e realitatea”. Conducerea Rapidului intervine în scandalul dintre Gâlcă și Dobre

Despre situația dintre Gâlcă și Dobre a vorbit și Victor Angelescu, acționarul minoritar al giuleștenilor, care a explicat că, într-adevăr, Dobre a făcut un meci slab.

Cât despre tactica nefavorabilă pentru Dobre, Angelescu a susținut că fotbalistul a înscris de 15 ori în campionat și de două ori în cupă cu Gâlcă pe bancă.

”A fost supărare. Se întâmplă lucruri ca acestea (n.r. – ieșirea lui Dobre). Acum, ce facem, punem microscopul pe ei și vedem dacă se scobesc în nas? Era supărat pentru că a făcut un meci slab. Și asta e realitatea, Dobre a făcut un meci slab.

Când ești nervos spui multe. Nu sunt un expert în tactică pentru a ști ce au făcut ei greșit în vestiar.

Până la urmă, Dobre a dat 15 goluri în campionat și 2 în Cupă cu Costel Gâlcă antrenor. Deci, nu știu ce s-a schimbat la tactică”, a spus Victor Angelescu la Prima Sport.