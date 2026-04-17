Cristiano Bergodi a dus-o pe U Cluj pe primul loc în Superliga, după o serie de opt victorii consecutive în campionat, iar acum multă lume își aduce aminte despre modul în care italianu a fost demis de la Rapid, echipă care nu reușește să țină pasul cu ardelenii, în ciuda investițiilor mari făcute de Dan Șucu.

Acuzat că a contribuit la „debarcarea” antrenorului italian, Cristi Săpunaru a vorbit deschis despre despărțirea lui Cristiano Bergodi de Rapid, respingând ferm acuzațiile că el ar fi provocat plecarea tehnicianului. Într-o intervenție la DigiSport, fundașul a lămurit situația și a sugerat că decizia demiterii a fost luată la nivelul conducerii clubului.

Deranjat de informațiile apărute în spațiul public, ajunse inclusiv la Giovanni Becali, Săpunaru a ținut să clarifice lucrurile și i-a provocat pe cei responsabili să iasă în față.

„Vreau să clarific ceva. Se spune și s-a spus că eu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi de la Rapid și persoana care l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid, dacă are… să iasă și să spună cine l-a dat afară pe Bergodi de la Rapid și să spună ce i-a făcut lui Bergodi la Rapid. Așa s-a ajuns și la Giovanni Becali, așa a ajuns și pe la urechile lui. Eu nu știu cine e persoana care l-a dat afară!”, a spus Săpunaru.

Jucătorul a oferit și un indiciu legat de direcția din care a venit decizia: „Presupun că este cineva dintre patroni, un președinte, nu știu. Eu nu l-am dat afară pe Bergodi”.

„Nu pot să-l dau afară pe tata”

Săpunaru a reamintit de legătura specială pe care o are cu Bergodi, antrenorul care i-a marcat începuturile carierei la FC Național. „Eu nu pot să-l dau afară pe tata. Bergodi este unul dintre părinții mei, pe care îl stimez enorm și care m-a ajutat enorm în carieră. Bergodi a putut la Rapid, dar la Rapid a fost o conjunctură diferită decât cea de la Cluj”, a transmis fotbalistul.

În final, Săpunaru a explicat contextul dificil care a condus la prăbușirea echipei din Giulești: „La Rapid, intri în play-off, primul meci important, joci fără galerie după arestarea lui Bocciu. Apoi te duci la Craiova, am avut 1-0 la Craiova și ne-au întors, am pierdut 2-1. Apoi s-a terminat tot”.