Rapid a remizat în derby-ul cu Petrolul, scor 1-1, într-un meci din runda a 26-a din Superliga.

Pentru giuleșteni a marcat Alexandru Pașcanu (75'), în timp ce Petrolul a înscris prin Papp (73'). Marco Dulca a fost eliminat în minutul 90+6.

Victor Angelescu a recunoscut: „Meciul cu CFR e mult mai important pentru noi”

Președintele Rapidului a fost întrebat despre formula surprinzătoare de start a giuleștenilor, iar Angelescu i-a luat apărarea lui Costel Gâlcă.

Oficialul a explicat că Petrolul este o echipă complicată, dar giuleștenii erau și cu gândul la meciul decisiv din Cupa României cu CFR Cluj.

„A fost un meci dificil, un derby, știam că va fi greu cu Petrolul, pentru că Neagoe își pune foarte bine jucătorii în teren.

Mergem mai departe, nu avem timp să ne plângem, urmează un meci foarte important cu CFR Cluj, iar acum gândul nostru este la acel meci.

E clar că meciul cu CFR e mai important pentru noi. Trebuie să mergem mai departe, era clar că e un meci mai important.

A și fost un program încărcat, nu poți juca mereu cu aceiași jucători. Sunt jucători care trebuie să intre și să ajute în această perioadă.

Am avut o discuție, dar eu așteptam mai multe de la toată echipa. Mie mi-a plăcut de Sălceanu, a intrat ok, dar mă așteptam la mai multe de la toată echipa. Mă așteptam să înscriem, să câștigăm.

Sunt împăcat cu echipa de start, nu puteam să jucăm cu aceeași echipă în ambele meciuri, iar partida cu CFR e vitală pentru noi, trebuie să mergem mai departe în Cupa României” , a spus Victor Angelescu la Prima Sport.

În urma acestui rezultat, Rapid se află pe locul doi la egalitate de puncte cu liderul Universitatea Craiova, care are cu un meci mai puțin. De cealaltă parte, Petrolul se află pe poziția a 12-a cu 25 de puncte adunate.