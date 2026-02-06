Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a spus că a folosit mai multe rezerve în acest derby pentru a da șansa și altor jucători să se afirme.

Discursul lui Costel Gâlcă, după Rapid - Petrolul

Costel Gâlcă a spus că se gândește acum la meciul decisiv din Cupa României, unde Rapid va da piept cu CFR Cluj. Giuleștenii au nevoie de o victorie împotriva echipei antrenate de Daniel Pancu, altfel vor părăsi competiția:

"Mi-aș fi dorit să intre bine din primul meci, dar mai au nevoie de adaptare. Și Olimpiu, și Paraschiv. Pe Tallison sperăm să-l avem cât mai curând. Nu regret alegerile făcute. Am jucat patru meciuri în 12 zile, era și momentul celorlalți să joace.

Azi n-am fost foarte clari în fața porții. Universitatea Cluj ne-a bătut aici după o fază fixă și un contraatac. Dar ei au o echipă experimentată, bine așezată. Am mai spus-o, să ne atingem obiectivele și după aceea vom vorbi și de alte lucruri.

Ne dorim să câștigăm în Cupa României, să ne calificăm mai departe. E important pentru noi", a spus Costel Gâlcă, la finalul meciului Rapid - Petrolul.

Remiză în "Primvs Derby"

A fost o atmosferă de zile mari în Giulești, în etapa cu numărul 26. Rapid și Petrolul s-au duelat într-un derby cu casa închisă.

Prima repriză a fost destul de săracă în faze de poartă, astfel că la pauză s-a intrat la egalitate, scor 0-0.

Jocul s-a mai animat după pauză. Petrolul "a spart gheața" în minutul 72. Paul Papp a marcat după o lovitură de colț, spre bucuria fanilor veniți de la Ploiești.

Bucuria "lupilor" nu a durat prea mult. Alexandru Pașcanu a restabilit egalitatea după numai trei minute. Rapid a căutat apoi să dea lovitura, dar portarul Raul Bălbărău a fost în formă mare azi.

Petrolul a terminat meciul în zece oameni, după ce Marco Dulca a fost eliminat în prelungiri pentru cumul de cartonașe galbene. Derby-ul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1, astfel că Rapid ratează șansa de a reveni pe primul loc. Chiar și pentru scurt timp.

În urma remizei din Giulești, Rapid ajunge la 49 de puncte. Tot 49 de puncte are și liderul Universitatea Craiova, iar oltenii vor da piept în această runda cu rivalii de la Dinamo. "Câinii" completează podiumul, cu 48 de puncte.

Petrolul rămâne pe locul 12, cu 25 de puncte, dar ajunge la trei etape la rând fără eșec. Mai mult decât atât, Petrolul a reușit ca în aceste etape să încheie la egalitate atât cu Rapid, cât și cu Dinamo.