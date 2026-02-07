Jandarmeria Capitalei anunţă că a aplicat sancţiuni contravenţionale de peste 70.000 de lei ca urmare a încălcărilor legii înregistrate în legătură cu meciul FC Rapid Bucureşti - FC Petrolul Ploieşti din Superligă.

Jandarmeria, amenzi de peste 70.000 de lei la Rapid - Petrolul

În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit un act de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile legii privind regimul materiilor explozive.

Jandarmii au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 70.630 de lei.

Firma de pază, penalizată cu 20.000 de lei

Dintre acestea, 3 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 48.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar două sancţiuni contravenţionale, în valoare de 20.000 de lei, au fost aplicate societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an.

Echipa ploieşteană Petrolul a încheiat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a 26-a a Superligii.

