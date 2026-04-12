Fost portar în Liga 1, Costel Câmpeanu a numit echipa care va lua titlul în acest sezon.

Campion al României în 1990 cu Dinamo, apoi finalist al Cupei României cu Gloria Bistrița patru ani mai târziu, Costel Câmpeanu a rămas în memoria suporterilor pentru porecla sa, ”Burebista”.

El a apărat la Gloria Bistrița până la 40 de ani, evoluând 11 sezoane pentru formația patronată în acele timpuri de Jean Pădureanu. Câmpeanu s-a retras din activitate în 2005, la 40 de ani, după ce a jucat la Bacău, Dinamo, Progresul, Ceahlăul și Gloria Bistrița.

Costel Câmpeanu, fost portar la Gloria Bistrița sau Dinamo: ”Cred că U Craiova va lua campionatul”

Costel Câmpeanu își mai pune mănușile de portar din când în când, dar este profesor azi, de educație fizică și sport la un liceu din natalul Bacău. Are chiar și o clasă la care este diriginte.

Recent, el a vorbit cu Sport.ro despre Superliga României, despre fotbalul românesc actual și și-a spus părerea și în privința luptei pentru titlu.

Din punctul său de vedere, campioană va fi Universitatea Craiova în acest final de stagiune.

”Dacă mă iau după valoare și formă, cred că va câștiga Craiova campionatul! Nu aș vedea, totuși, să ia Rapid! Cred că Universitatea Craiova e mai constantă, mai echilibrată, parcă are experiență mai bună decât Rapid.

Sincer, m-aș bucura să ia Universitatea Cluj, dar nu cred! Și CFR Cluj arată bine, dar eu zic că Universitatea Craiova va lua campionatul. Dar, orice se poate întâmpla în acest play-off, cine credea că FC Argeș va învinge Universitatea Craiova?”, a spus Costel Câmpteanu pentru Sport.ro.