Como - Inter, LIVE TEXT de la 21:45. Examen de titlu pentru Chivu

În partida tur, disputată la Milano, Inter n-a avut nicio emoție contra lui Como și s-a impus cu 4-0. În schimb, în manșa tur din semifinalele Cupei Italiei, disputată pe 3 martie, cele două au remizat, 0-0.

Inter tocmai a încheiat seria de patru meciuri consecutive fără victorie, după ce a zdrobit AS Roma, runda trecută, scor 5-2. Cu șapte etape rămase de disputat, trupa lui Cristi Chivu este lider autoritar, cu 72 de puncte, 7 peste Napoli și 9 peste AC Milan.

Como , formație pe care Inter o va înfrunta și în semifinalele Cupei Italiei , se află în lupta pentru obținerea unui loc de Champions League. Echipa lui Cesc Fabregas ocupă momentan locul 5, cu 58 de puncte, două sub Juventus și cinci sub AC Milan.

Cristi Chivu, întrebat despre ce va face dacă va lua titlul cu Inter

La câteva zile după victoria cu AS Roma, Cristi Chivu a stat de vorbă cu jurnaliștii de la Sky, care l-au întrebat, printre altele, care a fost cea mai mare provocare cu care s-a confruntat în primul său sezon la Inter.

"Să încerc să fiu eu însumi. Am reușit, deși aveam posibilitatea să îmi pun diverse măști. Am ales să am puterea și curajul de a rămâne cine sunt eu, fără să mă pierd. Din punct de vedere profesional m-am îmbunătățit enorm", a răspuns Chivu.

Întrebat dacă există vreun meci din acest sezon pe care și-ar dori să îl rejoace, tehnicianul lui Inter a răspuns scurt: "Nu. Eu mereu privesc către următorul joc".

Chestionat pe marginea detaliilor care vor face diferența în lupta pentru titlu, Chivu a răspuns din nou scurt: "Curajul, personalitatea și dorința de a domina".

Pe final, Chivu a fost întrebat ce va face dacă va câștiga titlul cu Inter în primul său sezon plin ca antrenor în Serie A sau dacă are vreo superstiție.

"Nu, nu sunt superstițios și nu fac astfel de promisiuni. Eu cred în muncă", a replicat Chivu.