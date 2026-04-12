De la ora 16:00, Sunderland primește vizita celor de la Tottenham Hotspur, meci transmis în direct pe VOYO, dar și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Partida o găsește pe Tottenham într-o situație critică. Londonezii ocupă locul 18, poziție de retrogradare directă, cu 30 de puncte, în timp ce Sunderland se află pe locul 13, cu 43 de puncte.

La oaspeți este legitimat și internaționalul român Radu Drăgușin, care, cel mai probabil, va începe meciul pe bancă.

Tottenham are totuși un bilanț pozitiv în duelurile directe din ultimele sezoane, fiind neînvinsă în fața lui Sunderland de peste un deceniu.