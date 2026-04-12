LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 18:15, cele două formații dau piept pe stadionul „1 Mai” din Slobozia în cadrul etapei #4 din play-out-ul Superligii.

Înainte de meci, cele două echipe sunt vecine de clasament. Unirea Slobozia ocupă locul 13 cu două victorii în actuala stagiune, pe când Petrolul este pe 14, ambele cu 19 puncte în cont.

De la promovarea în primul eșalon fotbalistic românesc, formația ialomițeană s-a duelat de cinci ori cu Petrolul Ploiești și a ieșit biruitoare doar o dată.

Ultima partidă directă a avut loc pe 3 februarie, în cadrul etapei #25 din sezonul regular și s-a terminat cu victoria ploieștenilor, scor 1-0, singurul gol fiind marcat în minutul 90+2 de Ricardinho.