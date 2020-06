Cosmin Contra a spus adevarul despre vanzarea lui Dinamo. "Mi-a cerut referinte despre Dinamo" 

Dupa saptamani intregi de speculatii, Dinamo inca nu si-a gasit un investitor serios.

Cosmin Contra sustine ca exista interes pentru cumpararea clubului din Stefan cel Mare, dar toata operatiunea ar dura mai mult timp. El sustine ca a discutat cu Juan Melero Marin, fostul director general de Getafe, care de fapt ar fi doar un om de lagatura intre Dinamo si un potential investitor.

In ultimul timp s-a spus ca fostul director general de la Getafe, ar dori sa cumpere clubul de la Ionut Negoita, dar de fapt el este doar un intermediar in aceasta afacere.

De asemenea, fostul fundas roman a declarat de Juan Melero Marin l-a sunat personal pentru a-i cere informatii despre fosta campioana a Romaniei.

"Eu pot sa spun ca am vorbit cu cel care a fost director general la Getafe cand eram eu antrenor, Melero, am vorbit acum 3 saptamani, aproape 4 saptamani si mi-a cerut referinte despre Dinamo. Eu, antrenand-o pe Dinamo acum 3 ani, mi-a cerut referinte despre club, in general. Daca e o investitie buna cumpararea lui Dinamo, masa sociala, toate lucrurile care l-au interesat pe el ca sa gaseasca investitor, pentru ca eu am inteles ca Melero e un intermediar, nu e cel care vrea sa cumpere clubul. El doar ajuta clubul Dinamo ca sa se gaseasca un investitor. Din ce stiu eu, investitorul pe care l-a gasit Melero e interesat de clubul Dinamo, dar toata lumea crede ca cumpararea unui club ca Dinamo si ceea ce implica cumpararea unui club ca Dinamo, cu toate problemele care exista acum, nu e de pe o zi pe alta sau de la o saptamana la alta", a declarat Cosmin Contra pentru LookSport.