"Vinde doar daca se intampla asta!" Motivul pentru care negocierile pentru vanzarea lui Dinamo au picat! Ce l-a determinat pe Ionut Negoita sa ii puna pe spanioli pe hold

Ionut Negoita nu a batut inca palma cu investitorii spanioli.

Fostul antrenor al celor de la Dinamo, Florin Bratu (24 de ani), a vorbit despre situatia clubului din Stefan cel Mare si despre motivele pentru care Ionut Negoita nu a batut palma cu investitorii spanioli.

Florin Bratu a explicat conditiile in care Ionut Negoita va vinde clubul si de ce negocierile cu Herminio Menendez au intrat in impas.

"Trebuie sa ne gandim la binele lui Dinamo cu totii pentru ca ii trebuie stabilitate. Si daca vine cineva, trebuie sa se dovedeasca ca poate intretine si finanta un club ca Dinamo. Nu e usor sa vii doar cu 3 milioane sau sa ai 5 milioane in cont si sa spui ca dai 3 milioane si gata, ai cumparat Dinamo si esti patron la Dinamo.

Cred ca ar trebui sa vina un investitor care are bani foarte multi si care sa investeasca imediat 10-15 milioane de euro in Dinamo. Trebuie si sa puna lucrurile la punct pentru ca Dinamo sa ajunga in fata.

Daca nu, domnul Negoita nu va vinde! Nu va vine oricui pentru ca e atasat de club si va ramane pana in ultima clipa. Vinde doar daca va gasi pe cineva care este interesat si are bani, care poate veni cu un plus fata de ceea ce a aratat domnul Negoita in momentul de fata", a declarat Florin Bratu, la Digisport.