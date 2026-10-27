Horror fotbalistic: jucătorul pe care Hagi lua 2,8 milioane de euro în 2024, zero minute în liga a doua spaniolă!

Având în vedere că s-a născut, la Toronto, în Canada, Enes Sali ar fi fost eligibil și pentru a îmbrăca tricoul reprezentativei „Frunzei de arțar“.

Pare șocant acum dar, la un moment dat, Federația Română de Fotbal (FRF) a fost atât de convinsă că Enes Sali va ajunge mare, încât l-a debutat la echipa națională pe repede înainte. Se întâmpla pe 14 noiembrie 2021, într-un meci Liechtenstein – România (0-2) din preliminariile CM 2022. La 15 ani, 8 luni și 22 de zile, sub comanda lui Mirel Rădoi, Enes Sali a bifat opt minute, în această partidă, ca nu cumva să ni-l fure canadienii!

Drama e că, de-a lungul anilor, fotbalul nostru a mai oferit o grămadă de astfel de povești. Desigur, prăbușirea lui Mitea rămâne un etalon nedorit, la acest capitol, dar modul în care și-a ratat cariera a fost împărtășit și de alți jucători români. Și, din păcate, ce vedem acum, în cazul lui Enes Sali (20 de ani), are toate „ingredientele“ unei prăbușiri similare.

În clasamentul celor mai dramatice prăbușiri din fotbalul românesc, locul 1 e „adjudecat“ de Nicolae Mitea. Care, cândva, strălucea, la Ajax, lângă Ibrahimovic. Ulterior însă, „Nicky“ a încheiat socotelile cu fotbalul mare, pe la 20, 21 de ani.

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La cum a evoluat însă cariera fotbalistului de 1,68 de metri, singurul care a dat lovitura cu el a fost Gheorghe Hagi (61 de ani). Pentru că a reușit să încaseze, în schimbul transferului său, la FC Dallas, o sumă ce astăzi pare inimaginabilă pentru ce a ajuns Enes Sali: 2,800,000 de euro!

După acest transfer, în ianuarie 2024, cariera puștiului care a strălucit doar la Farul a luat-o la vale. La FC Dallas, la prima echipă a americanilor, a adunat un total de 12 minute, în două apariții! În perioada 2024-2026, în care a fost sub contract cu FC Dallas, Enes Sali a jucat mai mult pentru... Al-Riyadh! Pentru că a fost împrumutat, în Arabia Saudită, în două rânduri.

Abia în această vară, în disperare de cauză pentru că Enes Sali devenise o povară financiară pentru club, FC Dallas a scăpat de jucătorul român. Care a ajuns la... FC Andorra, în liga a doua spaniolă. Gratis! Practic, cu Enes Sali, FC Dallas a „dat foc“ la niște milioane de euro. Pentru că, pe lângă suma de transfer, a plătit și salariul jucătorului, parțial sau integral, timp de doi ani și jumătate.

Șocant e că nici prezentul lui Enes Sali nu l-a scos din anonimatul fotbalistic în care a intrat. Din contră! Chiar dacă a fost legitimat la FC Andorra, în vară, el n-a jucat niciun minut, în vreo partidă oficială, pentru această formație, aflată pe locul 19 din 22 în LaLiga2. Adică, pe o poziție care duce în liga a treia.

Enes Sali, „spectator“ la FC Andorra

Când scormonim site-urile de specialitate, vedem că Enes Sali a fost integralist, la FC Andorra, într-un amical disputat pe 7 august. Atunci, echipa sa a învins Huesca, scor 4-0. După această partidă, în dreptul lui Enes Sali sunt trecute cinci meciuri la rând, toate în campionat, în care a fost lăsat în afara lotului.

După această serie, românul a fost pe banca de rezerve, în cinci etape succesive, ultima dată pe 18 octombrie, în meciul Girona – FC Andorra (2-0). În nici una dintre aceste partide, în care a prins lotul, Enes Sali n-a fost trimis pe teren. Iar în ultima rundă, ieri, în meciul FC Andorra – Burgos CF (2-3), Enes Sali a fost lăsat, din nou, în afara lotului.

Pe fondul prăbușirii sale fotbalistice, Enes Sali e cotat acum la 700,000 de euro pe transfermarkt.com. În cel mai bun moment al carierei sale de până acum, în martie 2024, jucătorul lansat de Hagi valora 2,5 milioane de euro.