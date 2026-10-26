Mihai Stoica, despre imaginile controversate din FCSB - Rapid: „Intrase în lojă”

Mihai Stoica, despre imaginile controversate din FCSB - Rapid: „Intrase în lojă” Superliga
SPORT.RO
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Mihai Stoica a vorbit despre imaginile de la finalul partidei dintre FCSB și Rapid.

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SuperLiga avansează cu pași repezi, iar iubitorii fotbalului autohton se bucură de etapa a 13-a. Capul de afiș al rundei a fost, fără doar și poate, derby-ul dintre FCSB și Rapid, care a început sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 21:00.

Mihai Stoica, despre imaginile controversate din FCSB - Rapid

După ce a deschis scorul în minutul 11, prin Stojilkovic, Rapid a scăzut turația. La pauză statisticile erau în favoarea FCSB, giuleștenii livrând un singur șut pe poartă, cel de la gol.

În actul secund, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar, iar reușitele nu au întârziat să apară. Muhar, în minutul 58, Boutoutaou, în minutul 68 și 81, și Joao Paulo, în minutul 79, au dus la o remontada pe Arena Națională.

Când duelul se apropia de prelungiri, mai exact în minutul 90, pe transmisia directă au apărut imagini cu Mihai Stoica. Oficialul FCSB părea să se răstească la cineva din lojă.

Imaginile, la prima vedere, au surprins, în condițiile în care FCSB se îndrepta spre o victorie clară în derby. La o zi distanță, la „rece”, Mihai Stoica a explicat că, de fapt, glumea cu Viorel Hrebenciuc, unul dintre bunii săi prieteni. Discuția a fost despre Aymen Boutoutaou, cel desemnat „omul meciului” în duelul de pe Arena Națională.

„Acolo, în lojă, intrase Viorel Hrebenciuc. Pot să spun că suntem prieteni foarte buni, Andrei cel puţin e cel mai bun prieten pe care îl am. Şi glumeam, i-am zis: «Băi, dar ce slab e Boutoutaou ăsta, cine l-a mai adus şi pe ăsta». Şi astea, glumeam, ne ardea de glume. Ştiam că pentru el e poate ultima fisă.

Pentru că Gigi, e adevărat, m-a sunat la pauză. A zis că îi batem sigur. «Îi batem sigur», şi mi-a zis: «Intră francezul, să vezi, dacă nu îi driblează pe ăştia, ce o să le facă». Eu am închis cu Gigi. I-am spus lui Denis Drăguş fix asta. I-am zis: «Ştii povestea cu sabia lui Damocles? Băiatul ăsta are sabia deasupra capului, ori se rupe firul şi îi retează capul, ori pune el mâna pe ea şi retează nişte căpăţâni».

La 3-1, Denis s-a întors şi mi-a zis: «E cu sabia în mână al nostru». Făcuse şi faza la golul 3, Doamne, cum a putut să intre!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.

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Clasamentul din SuperLiga după FCSB - Rapid 4-1

În urma victoriei de pe Arena Națională, FCSB a ajuns la borna de 21 de puncte acumulate, ocupând astfel locul 6 în clasament. De cealaltă parte, Rapid a rămas cu 27 de puncte și ar putea pierde treapta secundă a ierarhiei, în condițiile în care Universitatea Craiova ar putea, în cazul unei victorii cu Sepsi, să o devanseze.

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