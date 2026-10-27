Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului

Trei dintr-o lovitură! Anunțul făcut de conducerea Rapidului Superliga
Alexandru Hațieganu
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Fanii Rapidului au primit o veste bună din partea conducerii clubului. 

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Din articol

Victor Angelescu, acționar minoritar la Rapid București, a oferit ultimele detalii despre negocierile pentru prelungirea contractelor de la echipa sa. 

Victor Angelescu, detalii despre situația contractelor de la Rapid

Omul de afaceri a dezvăluit că Olimpiu Moruțan, Constantin Grameni și Lars Kramer și-au prelungit contractele până în vara anului 2028. 

De asemenea, potrivit lui Angelescu, se poartă negocieri cu Alexandru Dobre, Marian Aioani, Alexandru Pașcanu și Răzvan Onea. 

Angelescu: „Onea e de mult timp la noi, eu cred că va prelungi”

„Nu sunt probleme. Cu unii jucători am încheiat negocierile şi au prelungit. Da, Moruţan, Kramer şi Grameni au prelungit (n.r. – aveau contract până în vară cu opţiunea clubului de prelungire). Pe încă un an, până în 2028. Eu vorbesc despre ei, dar mai sunt şi jucători cu contracte pe trei, patru ani.

Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri: Dobre, Aioani, Paşcanu şi Onea. Nu intru în detalii, că sunt negocieri şi vedem la final. Când negociezi nu e normal să anunţăm în presă dacă e mult sau puţin. Vedem dacă ne înţelegem pentru ca Dobre să fie ok şi clubul să fie ok. Nu vorbesc doar de Dobre, ci despre toţi cei patru jucători. Da, toţi terminau în vară.

Lui Dobre i s-a mai prelungit contractul o dată, acum un an. Depinde de la caz la caz. Onea e de mult timp la noi, eu cred că va prelungi şi ştiu că va prelungi”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro

Victor Angelescu

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Victor Angelescu / Foto: Captură Interviu PRO TV
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Cu 27 de puncte în 13 etape, Rapid ocupă locul trei în Superliga României. 

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