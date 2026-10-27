Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a mai rămas cu aproximativ două săptămâni de gândire, în ceea ce privește momentul retragerii definitive din tenisul profesionist.

Sportiva din România a anunțat că își amână momentul hotărârii finale până ce va fi participat la toate competițiile pe care le avea planificate.

Momentul zero bate la ușă: Sorana Cîrstea, la câteva zile distanță de o decizie finală în privința retragerii

Din cele 21 de turnee programate în 2026, Soranei Cîrstea i-a mai rămas doar unul, în Hong Kong, în săptămâna 2 - 8 noiembrie.

Dar Sorana Cîrstea are nevoie să se hotărască rapid, după încheierea întrecerii de la Hong Kong, dacă nu înaintea acesteia, deoarece trebuie să își facă socotelile pentru a doua parte a lunii noiembrie și pentru luna decembrie, perioadă care reprezintă presezonul jucătorilor de tenis, fereastra de încărcare fizică în vederea stagiunii următoare.

La capătul a patruzeci de victorii oficiale în 2026 se observă numeroase motive pentru ca Sorana Cîrstea să continue în circuitul WTA, dar și îndeajuns de multe satisfacții încât sportiva din România să își permită să prioritizeze în liniște alte lucruri, în viața sa.

