GALERIE FOTO A venit răspunsul oficial, care lămurește situația Soranei Cîrstea, la final de 2026

A venit răspunsul oficial, care lămurește situația Soranei Cîrstea, la final de 2026 Tenis
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a ajuns în momentul critic pe care l-a tot amânat.

TAGS:
Sorana CirsteaTenis WTATurneul CampioanelorWTA Tokyo
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) a mai rămas cu aproximativ două săptămâni de gândire, în ceea ce privește momentul retragerii definitive din tenisul profesionist.

Sportiva din România a anunțat că își amână momentul hotărârii finale până ce va fi participat la toate competițiile pe care le avea planificate.

Momentul zero bate la ușă: Sorana Cîrstea, la câteva zile distanță de o decizie finală în privința retragerii

Din cele 21 de turnee programate în 2026, Soranei Cîrstea i-a mai rămas doar unul, în Hong Kong, în săptămâna 2 - 8 noiembrie.

Dar Sorana Cîrstea are nevoie să se hotărască rapid, după încheierea întrecerii de la Hong Kong, dacă nu înaintea acesteia, deoarece trebuie să își facă socotelile pentru a doua parte a lunii noiembrie și pentru luna decembrie, perioadă care reprezintă presezonul jucătorilor de tenis, fereastra de încărcare fizică în vederea stagiunii următoare.

La capătul a patruzeci de victorii oficiale în 2026 se observă numeroase motive pentru ca Sorana Cîrstea să continue în circuitul WTA, dar și îndeajuns de multe satisfacții încât sportiva din România să își permită să prioritizeze în liniște alte lucruri, în viața sa.

Sorana Cîrstea

  • Sorana cirstea jaqueline cristian wta brd bucharest open 16072019
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Un lucru este cert: Sorana Cîrstea nu va juca la Turneul Campioanelor

Până să ajungă la o decizie finală în privința prelungirii carierei cu un an, Sorana Cîrstea a aflat că a ratat, din punct de vedere matematic, orice șansă de a ajunge la Turneul Campioanelor.

Cîrstea lupta pentru un loc de rezervă la întrecerea care le adună pe cele mai bune opt jucătoare ale sezonului, însă înfrângerea suferită la Tokyo i-a năruit orice șansă.

În urma eșecului cu Maya Joint, Sorana Cîrstea a rămas la 555 de puncte în spatele Ivei Jovic, în clasamentul actualizat, diferență care nu îi mai permite să se gândească la surmontarea deficitului, deoarece Cîrstea mai are de jucat un singur turneu, la Hong Kong, iar punctele pe care le poate obține acolo sunt mai puțin de jumătate din pragul de care avea nevoie.

Turneul Campioanelor se joacă în 2026 la Indian Wells, în perioada 7 - 14 noiembrie.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată
ULTIMELE STIRI
Continuă războiul declarațiilor! Nuno Campos, replică pentru Marius Șumudică: „Felul meu de educație este diferit”
Continuă războiul declarațiilor! Nuno Campos, replică pentru Marius Șumudică: „Felul meu de educație este diferit”
Csikszereda - FC Bihor 1-1, ACUM pe Sport.ro. Alte trei meciuri se joacă astăzi în Cupa României
Csikszereda - FC Bihor 1-1, ACUM pe Sport.ro. Alte trei meciuri se joacă astăzi în Cupa României
A fost coleg cu Harry Kane, dar a fost dat pe spate de alt jucător! Vlad Chiricheș nu a stat pe gânduri: „N-aveai ce să-i faci”
A fost coleg cu Harry Kane, dar a fost dat pe spate de alt jucător! Vlad Chiricheș nu a stat pe gânduri: „N-aveai ce să-i faci”
Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu
Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu
Se pregătește o nouă demitere în SuperLiga?! Patronul și-a spus oful după înfrângerea etapei: „Nu am dormit toată noaptea”
Se pregătește o nouă demitere în SuperLiga?! Patronul și-a spus oful după înfrângerea etapei: „Nu am dormit toată noaptea”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Balonul de Aur 2026 | Harry Kane e marele câștigător! Devine al cincilea englez care pune mâna pe trofeu

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Ce gafă! Organizatorii au anunțat, din greșeală, câștigătorul Balonului de Aur chiar înainte de gală

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Așa arată clasamentul final la Balonul de Aur! Pe ce loc s-au clasat Mbappe, Yamal și Messi

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Un fost secund din Liga 1, desemnat cel mai bun antrenor din lume la gala Balonului de Aur

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”

Transferurile de milioane de la FCSB! Gigi Becali le ia fața rivalelor Dinamo și Craiova: „Ucid campionatul!”



Recomandarile redactiei
Continuă războiul declarațiilor! Nuno Campos, replică pentru Marius Șumudică: „Felul meu de educație este diferit”
Continuă războiul declarațiilor! Nuno Campos, replică pentru Marius Șumudică: „Felul meu de educație este diferit”
Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei
Nicolae Stanciu a semnat! Decizia luată de căpitanul naționalei
Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani
Craiova rămâne fără Al-Hamlawi: anunțul arabilor în ziua în care atacantul a împlinit 26 de ani
Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu
Perla lui Hagi, de la FCSB și echipa națională la Liga 3. Visul lui Nedelcu
Cristi Pulhac și Ciprian Marica, invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Cristi Pulhac și Ciprian Marica, invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1
Alte subiecte de interes
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
În cârje pentru a reveni la vârful de formă! Sorana Cîrstea a explicat ce i se întâmplă
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Imagini rarisime! Simona Halep și Sorana Cîrstea au stat împreună la Țiriac Collection
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Ce a făcut Bernadette Szocs la primul ei meci de la Turneul Campioanelor. ”Admirabil”!
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
Bernadette Szocs, în premieră la Turneul Campioanelor! Prima adversară va fi, bineînțeles, din China
CITESTE SI
Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

stirileprotv Fraudă de 3,5 milioane de euro cu fonduri UE, descoperită de procurorii lui Kövesi. Trei persoane au fost trimise în judecată

Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

stirileprotv Ce pedeapsă a primit șoferița care a ucis-o în 2022 pe fetița de 4 ani ce a dat numele Legii Anastasia

Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

stirileprotv Povestea impresionantă a lui Harry Kane, de la fotbalistul ironizat pentru lipsa trofeelor la câștigătorul Balonului de Aur 2026

Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

stirileprotv Cod galben de ploi în București și șapte județe. Meteorologii anunță precipitații de până la 40 l/mp și vânt puternic

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!