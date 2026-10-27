CFR Cluj, UTA și Petrolul Ploiești pot ajunge să piardă puncte importante din cauza problemelor financiare.

Emoții pentru CFR Cluj, UTA și Petrolul Ploiești

Toate cele trei cluburi sunt pasibile de depunctare din cauza neregulilor identificate în urma monitorizării terminate pe 30 iunie 2026, conform fanatik.ro.

Penalizările ar putea fi dictate în maximum 10 zile. CFR Cluj riscă să piardă șase puncte, iar Petrolul patru, șase sau opt.

Vivi Răchită: „Sunt firme care au cerut falimentul clubului”

Cele mai mari probleme sunt în tabăra „lupilor galbeni”, unde au existat firme care au solicitat falimentul clubului prahovean.

„Știam că dosarul Petrolului are mari probleme. La Federație merge. Ei au probleme cu planul de reorganizare legat de insolvență. Au tăiat din pix vreo două milioane de euro și sunt firme care au cerut falimentul clubului. Este termen pe 11 noiembrie, dacă se aprobă falimentul.

Dosarul sportiv de la Federație are ceva probleme pentru că nu toți jucătorii și toate firmele au acceptat amânarea plăților. Sunt probleme”, a declarat Vivi Răchită, potrivit sursei citate.

După 13 etape parcurse din sezonul regular, Petrolul Ploiești se află pe locul patru în Superligă cu 23 de puncte, UTA pe opt cu 18 puncte, iar CFR Cluj pe nouă cu 17 puncte.