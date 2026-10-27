Viorel Păunescu, fostul președinte al AFC Steaua, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, pe 24 octombrie 2026.
Mai multe personalități din fotbalul românesc i-au adus omagii fostului conducător al Stelei, iar printre aceștia s-au numărat și Gigi Becali și George Copos, două figuri marcante pentru fotbalul românesc.
Cine a venit să îl conducă pe ultimul drum pe Viorel Păunescu
Ionuț Lupescu, Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici și Ciprian Marica sunt printre marii foști sportivi prezenți la înmormântarea lui Viorel Păunescu de la Cimitirul Bellu, care are loc astăzi, 27 octombrie 2026.
Nu au lipsit nici Gigi Becali, George Copos, Ioan Becali și Victor Becali, care au adus coroane pentru fostul conducător al Stelei.
Viorel Păunescu a fost președintele AFC Steaua între 1998 și 2003
Viorel Păunescu a fost un personaj emblamatic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.
În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.
„Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă”, spunea Păunescu, în 2023.
În anii în care Steaua și FCSB s-au ”războit” prin tribunale, Clubul Sportiv al Armatei a câștigat palmaresul din intervalul 1947-1998, dar titlul din 1998-2003, câștigat pe vremea când AFC Steaua era la conducerea, nu a fost atribuit niciunei părți.