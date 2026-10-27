Viorel Păunescu, fostul președinte al AFC Steaua, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, pe 24 octombrie 2026.

Mai multe personalități din fotbalul românesc i-au adus omagii fostului conducător al Stelei, iar printre aceștia s-au numărat și Gigi Becali și George Copos, două figuri marcante pentru fotbalul românesc.

Cine a venit să îl conducă pe ultimul drum pe Viorel Păunescu

Ionuț Lupescu, Marius Lăcătuș, Miodrag Belodedici și Ciprian Marica sunt printre marii foști sportivi prezenți la înmormântarea lui Viorel Păunescu de la Cimitirul Bellu, care are loc astăzi, 27 octombrie 2026.

Nu au lipsit nici Gigi Becali, George Copos, Ioan Becali și Victor Becali, care au adus coroane pentru fostul conducător al Stelei.