Ziua de sâmbătă, 24 octombrie, a adus o veste tristă pentru fotbalul românesc. Viorel Păunescu a fost un personaj emblematic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei. În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

Gestul făcut de Gigi Becali la întâlnirea cu George Copos

La înmormântarea lui Viorel Păunescu s-au aflat personalități importante din fotbalul românesc, cum ar fi Ionuț Lupescu, George Copos, Giovanni și Victor Becali, dar și Mihai Stoichiță cu Miodrag Belodedici, din partea FRF.

Totodată, Gigi Becali nu a ratat ocazia de a-și lua „rămas bun” de la bunul său prieten. În consecință, patronul FCSB a venit la biserica unde a fost lăsat trupul neînsuflețit a lui Viorel Păunescu.

Omul de afaceri a intrat în curtea bisericii, a salutat pe toată lumea prezentă, însă a avut un gest surprinzător în momentul în care l-a văzut pe George Copos, fostul său rival de la Rapid.

Mai exact, Gigi Becali i-a dat pălăria jos din cap și l-a mângâiat pe obraji pe George Copos. Într-o atmosferă amicală, cei doi au zâmbit, iar mai apoi patronul FCSB a intrat în interiorul locașului de cult.