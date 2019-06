9.000.000 euro buget pentru visul de titlu si Europa! Rotaru, seful Craiovei, a spus tot! Cati bani va da pe transferuri si ce jucator isi doreste sa fie "Totti al Craiovei"

Craiova va avea un buget de 9.000.000 euro pentru sezonul viitor. Din aceasta suma, 1.500.000 euro se vor duce pe transferuri! Visul patronului Rotaru este titlul.

Mihai Rotaru, patronul Craiovei, viseaza la titlul Ligii I dupa doi ani in care formatia olteana a incercat sa se bata la campionat, dar a cazut de fiecare data pe final de sezon. "Bossul" din Banie vrea in acest sezon si o calificare in grupele UEFA Europa League, lucru care ar fi un adevarat miracol daca ne uitam la traseul pe care oltenii il pot avea.

Mihai Rotaru a raspuns suporterilor Craiovei pe pagina oficiala de Facebook a formatiei oltene. El a dezvaluit ce buget va avea clubul in sezonul viitor, cati bani se vor duce pe transferuri, dar si ce jucator va ramane pentru a fi "Totti al Craiovei".

Rotaru: "Craiova va avea buget de 9.000.000 euro"

Patronul Craiovei a dezvaluit ca CSU Craiova va avea un buget de 9.000.000 euro pentru sezonul viitor. Din acesti bani, 4.800.000 euro se vor duce pe salarii, 1.000.000 euro pe cantonamente si deplasari, 500.000 euro pentru sectia de juniori si 1.500.000 euro pentru transferuri.

Obiectivul Craiovei in sezonul viitor

Cu un buget record pentru echipa olteana, Craiova are si obiective pe masura. Rotaru spune ca isi doreste titlul si Cupa Romaniei in 2020! Marele sau vis este, insa, acela de a vedea din nou Craiova in grupele unei competitii europene.

"Europa sa isi aminteasca de noi", spune Rotaru.

Mateiu, "Totti al Craiovei"

Seful lui CSU Craiova spune ca si-l doreste pe Alex Ionita de la CFR Cluj, dar nici prin gand nu ii trece sa il dea la schimb pe Alex Mateiu. Din punctul sau de vedere, Mateiu este simbolul actualei echipe.

"Mateiu va fi Totti al Craiovei", spune el.