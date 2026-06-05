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Sportiva Ana Andreea Beatrice a câştigat, vineri, medalia de bronz a categoriei 53 kg, la Ranking Series Ulaanbatar 2026.

Bronz pentru Ana Andreea Beatrice la Ranking Series Ulaanbatar 2026

Ana Andreea Beatrice a învins-o prin superioritate tehnică pe adversara din Mongolia Namuuntsetseg Tsogt Ochir, scor 11-0, în finala mică a categoriei.

În aprilie, Ana Andreea Beatrice a câștigat pentru a patra oară titlul european la lupte. Sportiva și-a impus supremația la Tirana, după ce a învins-o în finală pe Liliia Malanchuk (Ucraina), la categoria 55 kg, prin superioritate tehnică, scor 10-0.

Una dintre cele mai importante sportive ale României

Andreea Beatrice Ana se numără printre cele mai importante sportive ale României în momentul de față, având un palmares impresionant.

7 medalii europene are Andreea Beatrice Ana, dintre care 4 de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023, București 2024 și Tirana 2026), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021).

medalii europene are Andreea Beatrice Ana, dintre care de aur (Budapesta 2022, Zagreb 2023, București 2024 și Tirana 2026), una de argint (Bratislava 2025) și două de bronz (București 2019 și Varșovia 2021). O medie mondială a cucerit, respectiv bronzul la Zagreb în 2025.

5 medalii majore are Andreea Beatrice Ana ca sportivă U23: aurul mondial (Belgrad 2021) și european (Plovdiv 2022), argintul european (București 2023) și bronzul mondial (București 2018 și Budapesta 2019).

medalii majore are Andreea Beatrice Ana ca sportivă U23: aurul mondial (Belgrad 2021) și european (Plovdiv 2022), argintul european (București 2023) și bronzul mondial (București 2018 și Budapesta 2019). 9 medalii a mai câștigat Andreea Beatrice Ana în carieră: două de aur la Campionatele Mondiale Militare (Baku 2023 și Warendorf 2025), două de bronz la campionatul Yasar Dogu (Istanbul 2020 și Istanbul 2021), aur la campionatul Dan Kolov - Nikola Petrov (Veliko Tarnovo 2022), argint la Grand Prix (Tirana 2025) și bronz la Grand Prix (Roma 2022 și Alexandria 2023) și bronz la Ranking Series Ulaanbatar 2026.

România este reprezentată la Ranking Series Ulaanbatar 2026 de Ana Andreea (53 kg), Ferenţ Beatrice (55 kg), Capezan Roxana (62 kg), Zelenych Kateryna (68 kg) şi Anghel Alexandra (76 kg).