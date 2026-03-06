Wisla Cracovia refuză să joace meciul cu Slask din cauza interdicţiei privind suporterii

Slask afirmă că îşi continuă pregătirile pentru meciul care acum pare din ce în ce mai puţin probabil să aibă loc, într-o situaţie de impas care va penaliza ambele părţi, a declarat liga poloneză, potrivit news.ro.

Wisla, unul dintre cele mai vechi şi mai de succes cluburi din Polonia, cu 13 titluri de campion, este liderul ligii secunde şi urmăreşte promovarea în prima ligă.

Preşedintele Federaţiei Poloneze de Fotbal (PZPN), Cezary Kulesza, a declarat că clubul va fi penalizat cu o înfrângere cu 3-0 şi o deducere de trei puncte dacă nu se va prezenta la meci.

„Dacă Wisla nu se prezintă la acest meci, va fi automat considerat un forfait”, a declarat Kulesza pentru TVP Sport.

Slask a declarat că a interzis accesul fanilor echipei adverse din motive de siguranţă, negând în acelaşi timp informaţiile apărute în presă potrivit cărora ar fi acţionat sub presiunea propriilor suporteri.

Kulesza a rămas sceptic. „Să nu ne amăgim”, a spus el. „Ştim că aceasta nu este decizia clubului, ci a suporterilor.” Proprietarul clubului Wisla, Jaroslaw Krolewski, a declarat că clubul îşi susţine fanii.

„Nu vom călători la un meci la care suporterii noştri nu au voie să participe”, a declarat el pentru Reuters.

„Fotbalul fără fani nu este fotbal – devine un eveniment comercial deghizat în sport, iar noi refuzăm să fim complici la asta.”

