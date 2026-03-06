Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a pierdut în primă instanță procesul intentat Poliției Rutiere după ce a rămas fără permis în luna mai a anului 2025. Decizia nu este definitivă, iar omul de afaceri are drept de apel în termen de 30 de zile.

Judecătoria Sectorului 1 a respins plângerea lui Becali

Becali a contestat sancțiunea primită anul trecut, după ce a fost surprins de radar în timp ce circula cu 105 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h.

Conform legislației, depășirea limitei cu mai mult de 50 km/h rezultă în suspendarea permisului pentru 90 de zile. Judecătoria Sectorului 1 a respins însă plângerea contravențională depusă de patronul FCSB.

„Respinge, ca neîntemeiată, plângerea contravenţională formulată de petentul BECALI GEORGE în contradictoriu cu intimata DIRECŢIA GENERALĂ DE POLIŢIE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - BRIGADA RUTIERĂ.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 05.03.2026.”, se arată în decizia de pe portal.just.ro.

Până la o hotărâre definitivă, Gigi Becali are dreptul să conducă.

La momentul incidentului, latifundiarul din Pipera a susținut că polițiștii au ales intenționat locul în care au amplasat radarul, într-o zonă în care limita de viteză scade de la 60 km/h la 50 km/h.