Continuă telenovela Mario Tudose la FCSB! Dani Coman a explicat situația: „Am decis suma pe care pleacă”

Dani Coman a explicat care este situația lui Mario Tudose, jucător dorit de FCSB, în momentul de față.

Mario Tudose este jucătorul preferat de FCSB pentru poziția de fundaș central, în urma evoluțiilor excelente în tricoul lui FC Argeș.

Mutarea jucătorului la campioana României a devenit o adevărată telenovelă, după ce a intervenit și primarul din Pitești, Cristian Gentea.

Dani Coman a explicat situația: „Am decis suma pe care pleacă”

Posibila mutare a lui Mario Tudose la FCSB a devenit o întreagă telenovelă, după ce Mihai Stoica a anunțat că transferul a picat

Dani Coman a explicat însă că jucătorul de 20 de ani ar putea ajunge în continuare la campioana României.

„Este adevărat că am avut o discuție atât cu MM, cât și cu domnul Becali. Ne-au înaintat o ofertă, nu am discutat-o prea mult. Am așteptat să vedem reacția jucătorului. Am văzut reacția tatălui jucătorului. Am avut o discuție și aseară cu Mario. Vom avea și o discuție internă cu domnul primar și vom vedea ce decizie vom lua.

Nu știu dacă se discută transferul. Noi ne dorim ca Tudose să rămână la FC Argeș. Ținem foarte mult cont de dorința jucătorului. Dacă își va dori cu ardoare să meargă la FCSB, vom găsi probabil o soluție. Știm ce înseamnă când un copil de 20 de ani vrea să se transfere. Noi vom avea încredere în el. Pe noi ne interesează jucătorul. Va fi tratat la fel. Va primi aceeași încredere ca până acum.”, a spus Dani Coman.

Cu toate acestea, președintele piteștenilor a dat de înțeles că oferta de un milion de euro a FCSB-ului nu este pe placul oficialilor lui FC Argeș.

Dani Coman a dezvăluit și faptul că antrenorul nou-promovatei își dorește ca tânărul jucător să rămână la echipă.

„Oferta celor de la FCSB e mai mică față de cea pe care ne-o dorim noi. Pentru mine contează foarte mult dorința jucătorului. Eu am fost oarecum în situația lui, în perioada în care jucam la Rapid. Am avut o ofertă foarte bună și nu mi s-a dat drumul.

La noi nu există un om care să ia deciziile singur. Deși, dacă vreau ca Mario Tudose să meargă la Alexandria, eu pot face asta. Noi suntem aici un grup: eu, primarul, antrenorul, jucătorii. Am discutat despre posibilitatea ca Mario să plece și ce aducem în schimb. Nu vom rămâne descoperiți.

Bogdan Andone își dorește ca Mario să rămână la echipă. E un jucător care a crescut foarte mult. Suntem convinși că va progresa. Tudose nu ne-a arătat decât vreo 40% din ceea ce ar putea deveni. Contează foarte mult ceea ce își dorește jucătorul. Mario a crescut la academia de fotbal pe care o am eu.

Benfica nu trebuie să își dea acordul. La o ofertă pentru Mario Tudose, Benfica are doar posibilitatea să îl cumpere ea. Mi-au răspuns la un mail și au spus că nu sunt interesați. Ei dețin 50% dintr-un viitor transfer.

M-am exprimat mai devreme referitor la discuțiile care au fost. A fost o ofertă făcută de FCSB, dar după discuția pe care am avut-o, am decis suma pe care pleacă Tudose. Vom vedea dacă se va plăti sau nu. Nu cred că se va face mutarea în momentul de față. Se schimbă lucrurile de la o oră la alta, dar după discuțiile cu Mario nu prea cred. Aici intervin și discuțiile pe care le-a avut cu familia. Nu știu exact. Noi suntem pregătiți pentru orice”, a declarat președintele lui FC Argeș pentru Fanatik.

Mario Tudose, crescut la FC Argeș și format ulterior la Benfica între 2021 și 2023, a revenit anul trecut la Pitești. În acest sezon, a bifat toate meciurile și este om de bază pentru Bogdan Andone.

350.000 de euro este cota fundașului central, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

