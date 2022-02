Continuă disputa dintre Becali și Iftime pe banii din transferul lui Moruțan. Ultima propunere a patronului FCSB

Valeriu Iftime a câștigat la Comisii „războiul” cu Gigi Becali în privința banilor pe care îi are de primit în urma transferului lui Moruțan la Galatasaray, însă patronul FCSB refuză să plătească.

Gigi Becali susține că nu a primit niciun ban de la Galatasaray, iar din acest motiv nu poate să-i plătească nici el lui Valeriu Iftime cei 9% care i se cuvin, potrivit contractului pe care cei doi l-au semnat în 2018, când jucătorul a părăsit-o pe Botoșani și a semnat cu vicecampioana.

„Nu am bani, dacă nu îmi dă Galatasaray, de unde să am bani? Va da 9% în funcţie de ce primeşte de la Galatasaray, scrie în contract. De ce să îi dau înainte. D-aia l-am vândut pe Moruţan, că nu am bani. Ce, eu îi păcălesc pe oameni? 270.000 de euro e suma. El a vrut banii înainte. Eu i-am zis că îi dau înainte 200.000 de euro, că îi vrea înainte”, a spus Becali, pentru as.ro.

Becali, atac la Camera Națională pentru Soluționarea Litigiilor

„Câştigat înseamnă când e definitiv. A câştigat în primă fază, la Comisie. În contract scrie că reţine Galatasaray taxa de solidaritate şi a reţinut-o. Şi el spune că trebuie să o dăm noi. Trebuie dat afară. Nu ar trebui nici pe stradă, nu ştie de mama lui. Dacă în contract spune că Galatasaray ţine taxa de solidaritate. Sunt practici. Banii se dau după ce îi primesc.

Nu am primit de la Galatasaray. E la mintea cocoşului. Când primesc de la Galata, atunci îi dau. Îi dau pe măsură ce primesc. Un copil înţelege. I-am spus, am primit 1.1 milioane, îţi dau 9% din banii ăştia. Ce să îi explic, dacă judecătorul i-a dat dreptate lui. Trebuie daţi afară”, a mai spus Becali.

4.3 milioane de euro au plătit turcii pentru Moruțan. La această sumă se mai adaugă și bonusuri de performanță în valoare de 1.5 milioane de euro.

300.000 de euro va trebui să-i achite lui Valeriu Iftime, cu tot cu TVA.