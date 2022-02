Narcis Răducan despre noul Răducan: „Foarte ambițios, puternic, speculativ, marcator, psihic de fier”. Cum i-a explicat anomalia FCSB/CSA Steaua

de Florin Caramavrov

L-am întrebat pe Narcis despre calitățile băiatului său, un atacant pur-sânge, golgheter doi ani la rând la Liga Elitelor, despre instalarea prietenului său Edi Iordănescu la națională și despre soluțiile de redresare a fotbalului românesc.

Fiul tău tocmai s-a transferat la CSA Steaua. Cum i-ai explicat problema dintre FCSB și CSA Steaua?

I-am explicat-o exact cum o văd eu. Un viciu de regulament și poate chiar legislativ face ca cea mai mare masă de suporteri din România să se divizeze, generând un ocean de haos. Din păcate, nu e singular fenomenul Steaua/FCSB. O echipă a continuat sportiv povestea, cealaltă în schimb deține certificatul de naștere, identitatea și casa. Cine poate descurca așa ceva?

Unde i-ai spus că ai jucat și unde ai fost director sportiv?

Păi cred că e limpede în cazul generației mele, perioada '94-'98. Am jucat la Steaua pe stadionul din Ghencea. În schimb, am reprezentat ca director sportiv atât FCSB, cât și Steaua, cu aceeași onoare și responsabilitate pentru suporterii steliști divizați.

Lui îi pasă de problema asta, FCSB vs CSA Steaua?

Trebuie să-i pese, pentru că e vorba de istoria clubului, dar în măsura în care nu-i afectează activitatea de profesionist.

La FCSB l-ai fi lăsat dacă exista o ofertă?

El a avut oferte din mai multe părți. Dar am ajuns amândoi la concluzia ca CSA Steaua e locul cel mai bun pentru dezvoltarea lui, ținând cont că abia face 17 ani în vară. La FCSB era dificil să facă parte din lotul primei echipe, iar Academia FCSB este aproximativ la acelasi nivel cu Sport Team (o academie foarte ok), de unde provine el. Deci nu făcea sens.

Visează să ajungă în Top 5 campionate din Europa!

Cum îl caracterizezi ca fotbalist? Ce joacă, ce calități are? Îl vezi depășindu-te?

E foarte ambițios, puternic, speculativ, marcator, psihic foarte tare (așa cum trebuie să fie un atacant). Întrunește multe calități la care eu eram deficitar. Dar cei mai mari atacanți din lume au 30 de ani. Asta înseamnă ca e o poziție specială, unde trebuie să muncești non-stop ani la rând. Dacă vrea să ajungă acolo unde visează, adică în Top 5 campionate, terenul de antrenament și mingea vor fi cei mai buni prieteni ai lui în următorii 15-20 de ani. :)

„Edi Iordănescu va ridica naționala peste calculele hârtiei”

Ai pile la națională acum, prietenul tău Edi Iordănescu e selecționer, ați lucrat împreună. Nu ți-a propus un post de consilier sau altceva?

Da, am pile dar nu mai pot juca. :) Mă bucur pentru el, am încredere că va face treabă bună. Nu mi-a propus încă nimic, sunt convins ca a fost preocupat să definitiveze staff-ul tehnic. Părerea mea este că misiunea lui este de maximă importanță și complexitate. Are nevoie de cât mai mulți oameni capabili să-i furnizeze informații de calitate în timp real.

Ne calificăm cu Edi la Euro? Dar la Mondiale?

Asta numai timpul ne-o va demonstra. Eu sunt convins ca el va ridica naționala peste calculele hârtiei în mod realist stabilite. Cert este că, dacă va reuși, se deschide pentru el o poartă mare spre fotbalul de cel mai înalt nivel.

Măsuri pentru redresarea fotbalului românesc

Fotbalul românesc pare sub pământ, nu la pământ, dovadă rezultatele de anul trecut din cupele europene. Ai fost manager de club, cum vezi o redresare a situației?

În câteva cuvinte e greu, dar am să încerc 3 măsuri:

- Direcționarea fondurilor de la stat care merg spre fotbal către infrastructură și salarizarea antrenorilor din nivelul juvenil.

- Stabilirea de către FRF, în colaborare cu UNEFS, a unei metodologii la nivelul juniorilor, în concordanță cu calitățile „jucătorului român”.

- Protejarea competițiilor din punct de vedere financiar, prin monitorizare și licențiere la nivel înalt, și nu doar din pix.

Cum comentează acuzațiile lui Marin Condescu

Marin Condescu, fostul șef al Pandurilor, te-a acuzat pe tine și pe Edi Iordănescu de faptul că ați încasat o grămadă de bani de la club, în timp ce jucătorii erau neplătiți...

Informațiile furnizate de domnul Condescu sunt eronate sau parțial eronate. În conditiile în care credibilitatea dânsului e îndoielnică, nu aș vrea să fac foarte multe comentarii. Pot preciza doar că salariul meu și bonusurile de performanță au fost stabilite în urma unor negocieri cu membrii acționari și au fost asumate de toată lumea, inclusiv de reprezentantul USMO (n.r. - Uniunea Sindicatelor Miniere Oltenia). Mai mult decât atât, obiectivele au fost îndeplinite, deci parteneriatul cu mannagementul condus de mine a funcționat. Managementul condus de mine a generat venituri în plus de 2,5 milioane de euro față de anul anterior și locul 3 in clasament.

Dar ai luat bani înaintea fotbaliștilor?

Eu nu am luat niciodată bani fără să le dau băieților, dovadă că și plățile restante față de mine sunt la masa credală, deci nu sunt încasate.

Transferul lui Hora?

Am încasat, conform contratului de muncă negociat, 5% din transfer, pentru că era un jucător pe care l-am adus gratis, iar clubul a făcut profit peste jumătate de milion de euro. Hora a fost golgheterul campionatului.

Doar 10 zile de pauză în doi ani!

Cum merge școala ta de fotbal? Când preconizezi să scoți primii fotbaliști pentru națională?

Iustin e primul meu succes notabil. În ultimii doi ani, cred că a avut 10 zile pauză cumulat. Am muncit împreună, exact cum ar trebui și ar merita toți copiii talentați din țara asta, iar rezultatele n-au întârziat. E golgheterul ultimilor doi ani de la Elite U17 și a trecut un test de 30 zile, lung și dificil, fiind inclus în lotul mare al Stelei pentru returul ligii secunde și al Academiei CSA Steaua, atunci când hotărăște staff-ul tehnic al primei echipe. Dar nu e singurul succes. Deja am băieți antrenați în primele trei ligi. E mare mândrie să vii cu o valoare adăugată la munca echipelor de club sau academiilor în completarea culturii fotbalistice a unui tânăr jucător.

La blog ai renunțat? Ce nu a mers?

N-am renunțat. A mers totul perfect, sunt tare fericit să mă pot exprima și-n acest mod. Dar am realizat că actul ăsta de creație nu vine ca la semnalul alarmei de pe telefon. Neavând presiunea unui jurnalist de carieră, am perioade când mă exprim în scris, alteori la Digisport, unde sunt analist, sau deseori pe ambele platforme de comunicare.

Va fi doctor în management sportiv

Ce afaceri mai ai și cum te-ai descurcat în pandemie? Au scăzut, au crescut? Ce măsuri ai luat ca să reziști?

Ne-a fost foarte greu în pandemie. Am reprezentat o categorie extrem de afectată, Horeca în Mall. Dar am început să revenim reconsiderând abordarea. Am investit mult în dezvoltare noastră profesională și am luat efectiv sarcina ,,pe persoană fizică” :) Soția a făcut multe cursuri de nivel premium și am dezvoltat o cofetărie din ce în ce mai apreciată, „Ciocolatella”. Eu am dezvoltat Academia de prefecționare Narcis Răducan, blogul, colaborări de imagine cu parteneri din industria sportului și, nu în ultimul rând, doctoratul în managementul sportiv, pe care trebuie să-l finalizez în acest an.