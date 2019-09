Cluburile de Liga 1 din Bucuresti pot avea probleme la licentiere. Vezi care este motivul

Echipele din Capitala lasa pe ultima suta de metri crearea grupelor de junioare U15, pe care FRF le-a impus pentru obtinerea licentei pentru Liga 1.

Singura echipa din Capitala in Liga 1 feminina este AFC Fair-Play, care a evoluat in ultimii ani in Complexul Sportiv UPB, dar care joaca in acest sezon la Ciorogarla. In Liga 2 feminina este inscrisa echipa Carmen Bucuresti (Seria 1), in Liga 3 evolueaza Deam Team (Seria 1), in timp ce din Campionatul National U15 fac parte AFC Fair-Play, AS FC Progresul si Dream Team. In afara de aceste cluburi, doar 2 grupari au mai facut selectii in acest an pentru grupe de junioare, fara sa isi alcatuiasca loturi complete, in timp ce alte 4 le permit fetelor de pana in 10 ani sa se antreneze cu baietii.

Fotbalul din judetul Ilfov este si mai slab dezvoltat decat cel din Bucuresti. In conditiile in care in Liga 1 masculina evolueaza FCSB, Dinamo, FC Voluntari si Academica Clinceni, iar printre echipele care se lupta la promovare sunt Rapid si Concordia Chiajna, la inceputul anului viitor ar putea urma o adevarata licitatie pentru a castiga colaborarea cluburilor actuale sau pentru selectii de junioare pentru grupele proprii. Cel mai probabil, Carmen va fuziona cu Sportul Snagov si va evolua in Liga 2, asa ca nu va instraina echipa feminina, asa ca dispuse negocierilor raman celelalte 3 echipe, pentru ca multe cluburi de fotbal feminin se vor intelege cu cele masculine din zona lor geografica.

ECHIPELE FEMININE, OBLIGATIE PENTRU LICENTIEREA CLUBURILOR DE LIGA 1

In iulie 2019, Comitetul Executiv al FRF a aprobat masuri de dezvoltare a fotbalului feminin prin intermediul cluburilor cu echipe participante in Liga I. Astfel, incepand cu sezonul 2020-2021, toate echipele care vor activa in prima liga trebuie sa indeplineasca cerinta de a inregistra minimum 20 de jucatoare care sa evolueze in Campionatul National U15 feminin. Aceasta este o conditie obligatorie pentru primirea licentei de a evolua in Liga 1. Echipele au posibilitatea de a semna un protocol de colaborare cu un club de fotbal feminin din Liga 1, Liga 2 sau Liga 3, caz in care echipa va participa in competitiile de junioare cu numele clubului de Liga 1 masculin.

De asemenea, alte reforme sunt programate pentru urmatoarele sezoane:

Sezonul 2021-2022

- cluburile din Liga 1 trebuie sa inscrie o echipa de fotbal feminin in campionatul de senioare (Liga 1, Liga 2, Liga 3)

- fiecare echipa trebuie sa aiba in continuare minim 20 de jucatoare inscrise in Campionatul National U15

- in ambele situatii se aplica varianta protocolului de colaborare: echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin in competitiile in care evolueaza

Sezonul 2022-2023

- Inregistrarea a minimum 20 de jucatoare care sa joace in Campionatul National U15

- Inregistrarea a minimum 15 jucatoare U13

- Inscrierea unei echipe de Campionatul National de Senioare

- pentru toate cele trei situatii prezentate mai sus se aplica, de asemenea, varianta protocolului de colaborare, caz in care echipa de fotbal feminin preia denumirea clubului de Liga 1 masculin atat la nivel de senioare, precum si la junioare