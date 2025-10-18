VIDEO Claudiu Petrila a uitat de orice prietenie înainte de Dinamo - Rapid: „Ne evităm unul pe altul”

Claudiu Petrila a oferit un moment amuzant înaintea derby-ului Dinamo - Rapid.

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Claudiu Petrila a prefața meciul dintre cele două formații bucureștene și a vorbit și despre prietenia sa cu un jucător de la Dinamo

Claudiu Petrila, ironic în momentul în care a fost întrebat despre prietenul lui de la Dinamo

Jucătorul Rapidului a scos în evidență faptul giuleștenii sunt într-o formă foarte bună înaintea derby-ului de duminică.

Printre altele, Petrila a vorbit și despre Stipe Petrica, fotbalistul lui Dinamo care îi este vecin și prieten.

„Cred că plecăm cu șanse egale. Cu siguranță va fi un meci frumos. Două echipe bune, care vor să joace un fotbal frumos. Ne-am pregătit foarte bine zilele astea, am avut și un meci amical. Sperăm că nu ne-am ieșit din mână și vom face un meci foarte bun mâine. Cu siguranță spectatorii vor face o atmosferă foarte frumoasă. Fanii noștri au luat toate biletele, sper că va fi frumos și pentru ei. Da, sper că voi marca mâine, deși nu contează cine o face, important este să câștigăm.

Eu cred că vom arăta bine. Am avut timp să facem mai mult din punct de vedere tactic. Cred că mâine vom arăta mai bine. Chiar dacă Manea și Dobre, doi fotbaliști importanți, au fost plecați, cred că nu se va simți și vor face un meci bun. Nu ne-am uitat la un jucător anume, ci la ei ca echipă, deși au și jucători foarte buni. va trebui să îi marcăm bine pe toți. E devreme să vorbim despre primul loc. E devreme, deși turul e aproape gata. Important e să fim pe primul loc la final.

Nu m-am văzut cu Perica de câteva zile, cred că ne evităm unul pe altul. Glumesc, ne-am văzut acum câteva zile și am vorbit despre asta. Vom vorbi și mâine, dar când vom intra în teren, vom uita că suntem prieteni. Cred că Dobre și Koljic sunt cei mai în formă, au câte 6-7 goluri și sunt într-un moment foarte bun”, a spus Claudiu Petrila la conferința de presă de dinaintea partidei cu Dinamo.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

