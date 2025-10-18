Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a copilărit chiar la scara alăturată imobilului care a explodat din cauza scurgerilor de gaz. Incidentul devastator a cauzat pagube uriașe.



Trei locatari au murit, printre care și o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți. După ce a fost activat Planul Roșu de intervenție, peste 300 de pompieri și zeci de echipaje de la SMURD și Ambulanță s-au mobilizat și au evacuat sute de persoane.



Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”



Sâmbătă, la prânz, a avut loc conferința de presă premergătoare meciului Dinamo - Rapid, în care Costel Gâlcă, la finalul acesteia, cu lacrimi în ochi și o voce tremurândă, a vorbit despre accidentul teribil din Sectorul 5.



Tehnicianul a copilărit în zona respectivă, unde se află și Liceul Dimitrie Bolintineanu, iar când a aflat vestea tragică, și-a sunat imediat tatăl și frații.



”O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat despre acest accident tragic... Am încercat să-i sun pe tatăl meu și pe frații mei care încă stau acolo. Am vorbit cu ei și, în speță, cu unul dintre frații mei și că totul e bine. Toți erau în stradă.



Vreau să exprim faptul că gândurile mele și inima mea sunt alături de familiile de acolo. De cei afectați. Am înțeles că autoritățile au reacționat destul de repede. I-au ajutat. Au evacuat zona.



Este un accident tragic. Care nu ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a povestit, cu o voce gâtuită de emoție, Gâlcă.

