Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

Cu lacrimi &icirc;n ochi, Costel G&acirc;lcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: &rdquo;Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Vineri dimineață s-a produs o explozie teribilă într-un bloc de pe Calea Rahova din Sectorul 5.

TAGS:
Costel GalcaRapidrahovaincident rahovaexplozie rahova
Din articol

Constantin Gâlcă, antrenorul Rapidului, a copilărit chiar la scara alăturată imobilului care a explodat din cauza scurgerilor de gaz. Incidentul devastator a cauzat pagube uriașe. 

Trei locatari au murit, printre care și o tânără însărcinată, iar alți 20 au fost răniți. După ce a fost activat Planul Roșu de intervenție, peste 300 de pompieri și zeci de echipaje de la SMURD și Ambulanță s-au mobilizat și au evacuat sute de persoane.

Cu lacrimi în ochi, Costel Gâlcă a vorbit despre tragicul incident din Rahova: ”Acolo am copilărit, l-am sunat imediat pe tatăl meu”

Sâmbătă, la prânz, a avut loc conferința de presă premergătoare meciului Dinamo - Rapid, în care Costel Gâlcă, la finalul acesteia, cu lacrimi în ochi și o voce tremurândă, a vorbit despre accidentul teribil din Sectorul 5.

Tehnicianul a copilărit în zona respectivă, unde se află și Liceul Dimitrie Bolintineanu, iar când a aflat vestea tragică, și-a sunat imediat tatăl și frații.

”O parte din copilăria mea a fost în Rahova. Când am aflat despre acest accident tragic... Am încercat să-i sun pe tatăl meu și pe frații mei care încă stau acolo. Am vorbit cu ei și, în speță, cu unul dintre frații mei și că totul e bine. Toți erau în stradă.

Vreau să exprim faptul că gândurile mele și inima mea sunt alături de familiile de acolo. De cei afectați. Am înțeles că autoritățile au reacționat destul de repede. I-au ajutat. Au evacuat zona.

Este un accident tragic. Care nu ar trebui să se întâmple în țara noastră”, a povestit, cu o voce gâtuită de emoție, Gâlcă.

  • Imago837491679
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Imago Images

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă
ARTICOLE PE SUBIECT
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă tras de fostul &bdquo;c&acirc;ine&rdquo; &icirc;nainte de Dinamo - Rapid
Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid
ULTIMELE STIRI
&rdquo;U&rdquo; Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Moldovenii țin cu dinții de primul loc
”U” Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Moldovenii țin cu dinții de primul loc
Anunțul făcut de Zeljko Kopic despre Alex Musi &icirc;nainte de derby-ul Dinamo &ndash; Rapid
Anunțul făcut de Zeljko Kopic despre Alex Musi înainte de derby-ul Dinamo – Rapid
Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă usturătoare de la polițiști: &rdquo;Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic, apoi...&rdquo;
Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă usturătoare de la polițiști: ”Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic, apoi...”
Nottingham - Chelsea 0-0, ACUM pe VOYO! Deplasare complicată pentru &bdquo;albaștri&rdquo;
Nottingham - Chelsea 0-0, ACUM pe VOYO! Deplasare complicată pentru „albaștri”
Steaua - Șelimbăr 4-3! &bdquo;Thriller&rdquo; cu șapte goluri &icirc;n Ghencea! Celelalte rezultate din Liga 2
Steaua - Șelimbăr 4-3! „Thriller” cu șapte goluri în Ghencea! Celelalte rezultate din Liga 2
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Veste majoră &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit cea mai importantă &icirc;ntărire posibilă!

Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!"

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?

După ce l-a făcut praf pe Lucescu, Rădoi a fost sunat de Gigi Becali: "Băi, nu-ți ajung 11 puncte? Pentru ce ești supărat?"

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Gigi Becali, gest extrem pe stradă. A aruncat Noul Testament primit de la un credincios

Mihai Stoica &icirc;i cere plecarea: Să i se str&acirc;ngă m&acirc;na și să i se dea o medalie

Mihai Stoica îi cere plecarea: "Să i se strângă mâna și să i se dea o medalie"

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA &icirc;n războiul Steaua - FCSB

Mihai Stoica, reacție neașteptată după lovitura dată de UEFA în războiul Steaua - FCSB

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi &ndash; Lucescu: &bdquo;Vezi-ți de căciula ta!&ldquo;

Gigi Becali, virulent după ce a provocat războiul Rădoi – Lucescu: „Vezi-ți de căciula ta!“



Recomandarile redactiei
Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă usturătoare de la polițiști: &rdquo;Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic, apoi...&rdquo;
Cum a scăpat Florin Gardoș de o amendă usturătoare de la polițiști: ”Se uită la mine, cinci secunde nu spune nimic, apoi...”
Nottingham - Chelsea 0-0, ACUM pe VOYO! Deplasare complicată pentru &bdquo;albaștri&rdquo;
Nottingham - Chelsea 0-0, ACUM pe VOYO! Deplasare complicată pentru „albaștri”
Anunțul făcut de Zeljko Kopic despre Alex Musi &icirc;nainte de derby-ul Dinamo &ndash; Rapid
Anunțul făcut de Zeljko Kopic despre Alex Musi înainte de derby-ul Dinamo – Rapid
&rdquo;U&rdquo; Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Moldovenii țin cu dinții de primul loc
”U” Cluj - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Moldovenii țin cu dinții de primul loc
Formația din Superliga răsuflă ușurată! Echipa a scăpat de interdicția la transferuri
Formația din Superliga răsuflă ușurată! Echipa a scăpat de interdicția la transferuri
Alte subiecte de interes
Verdictul lui Costel G&acirc;lcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Verdictul lui Costel Gâlcă după ce Florin Tănase a semnat cu FCSB, iar Denis Alibec, cu Farul Constanța
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, &icirc;n turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Universitatea Craiova - NK Maribor 3-2, în turul 2 preliminar din Conference League. Oltenii, eliminați din Europa
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
1100 de lei pe saptamana, buget de hrana la Rahova! Victor Becali: Nu am mancat in nicio zi mancarea din puscarie!
1100 de lei pe saptamana, buget de hrana la Rahova! Victor Becali: "Nu am mancat in nicio zi mancarea din puscarie!"
Gica Popescu isi face un bazar de 10 mil. euro in Rahova!
Gica Popescu isi face un bazar de 10 mil. euro in Rahova!
CITESTE SI
Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au &icirc;nchis gazele &icirc;naintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

stirileprotv Și Pompierii, și Distrigaz susțin că au închis gazele înaintea exploziei devastatoare din Rahova. Ancheta e complexă

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. &bdquo;Etajul 7 a ajuns la etajul 5&rdquo;

stirileprotv Filmul tragediei din Rahova. Blocul explodat arată de parcă a fost lovit de o rachetă. „Etajul 7 a ajuns la etajul 5”

Medicul Flavia Groșan, &icirc;n comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

stirileprotv Medicul Flavia Groșan, în comă profundă la Spitalul Județean Oradea - surse. Ce spun medicii

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!