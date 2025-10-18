Alexandru Musi, una dintre vedetele lui Dinamo, rămâne incert pentru derby-ul cu Rapid, programat duminică, de la ora 20:30, pe Arena Națională.



Extrema de 21 de ani s-a accidentat la glezna stângă în meciul României U21 cu Cipru U21, scor 2-0, disputat la Cluj, în preliminariile pentru Euro 2027.



Mijlocașul dinamovist a fost faultat dur în minutul 28 de cipriotul David Djiama, care a primit doar cartonaș galben. Musi a acuzat dureri puternice, a cerut schimbare și a părăsit terenul pe targă, fiind surprins ulterior în cârje.



Starea lui Alexandru Musi înainte de derby-ul Dinamo - Rapid



Potrivit surselor Sport.ro, diagnosticul provizoriu indică o întindere moderată a ligamentelor, fără instabilitate serioasă la nivelul articulației.



Fotbalistul a efectuat un RMN miercuri, iar rezultatele sunt încurajatoare. Conform informațiilor obținute de site-ul nostru, nu există o leziune gravă, iar jucătorul poate călca normal.



Sunt șanse ca winger-ul să fie folosit în derby, dar dacă nu va fi apt pentru Rapid, Musi va reveni cel mai probabil pentru meciurile cu Argeș Pitești (24 octombrie), CS Dinamo (28 octombrie, Cupă) sau CFR Cluj (31 octombrie).

