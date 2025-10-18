Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.

Ioan Andone l-a avertizat pe Kopic înaitea derby-ului cu Rapid



Ioan Andone a vorbit despre jocul bun prestat de Dinamo în acest sezon, dar fostul jucător al „câinilor” crede că pragmatismul cu care Rapid a obținut victoriile din acest sezon poate fi un pericol pentru echipa lui Kopic.