Ioan Andone a depistat pericolul! Semnalul de alarmă, tras de fostul „câine” înainte de Dinamo - Rapid

Partida Dinamo - Rapid, din etapa a 13-a din Superliga, va avea loc duminică, 19 octombrie, de la 20:30 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
Înaintea etapei a 13-a din Superliga, Rapid se află pe locul doi în clasament cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo are 23 de puncte și se situează pe locul patru.
Ioan Andone l-a avertizat pe Kopic înaitea derby-ului cu Rapid
Ioan Andone a vorbit despre jocul bun prestat de Dinamo în acest sezon, dar fostul jucător al „câinilor” crede că pragmatismul cu care Rapid a obținut victoriile din acest sezon poate fi un pericol pentru echipa lui Kopic.
„Va fi un meci echilibrat, dar sper să câștige Dinamo. Are atuuri, are un joc ca lumea la ora actuală, îmi place mult Dinamo de anul ăsta și sper să câștige. Sper asta, dar meciul va fi foarte greu. O să fie și atmosfera incendiară, au vândut foarte multe bilete, sper într-un joc bun, într-un rezultat bun pentru Dinamo. Au argumente și jucători în formă pentru a câștiga în acest meci.
Rapid în acest sezon a acumulat foarte multe puncte fără a juca foarte spectaculos. Costel Gâlcă a dat stabilitate, Rapid are un sistem de joc, are o construcție bună, vedem, sunt două stiluri diferite”, a spus Ioan Andone, conform iamsport.ro.
Cine arbitrează derby-ul Dinamo - Rapid!
Pentru meciul de pe Arena Național Comisia Centrală a Arbitrilor îl va delega pe Marian Barbu. Centralul a mai arbitrat în acest sezon derby-ul Clujului, dintre CFR și ”U” Cluj.
Mare surpriză este că Marian Barbu a fost preferat în fața lui Istvan Kovacs, care arbitrează în general meciurile tari între formațiile din București.