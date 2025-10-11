FC Botoșani conduce ierarhia, cu 25 de puncte, la egalitate cu Rapid, în timp ce Universitatea Craiova ocupă locul 3, cu 24 de puncte.



Dinamo e pe 4, cu 23 de puncte, iar nou-promovata FC Argeș se află pe 5, cu 22. Unirea Slobozia, revelația acestui sezon, închide topul 6 cu 18 puncte, la doar câteva luni după ce scăpa de retrogradare.



În schimb, giganții ultimului deceniu, FCSB și CFR Cluj, par de nerecunoscut. Roș-albaștrii sunt abia pe locul 11, cu 13 puncte, iar ardelenii, imediat sub ei, cu 12.



Claudiu Keseru știe cine câștigă Superliga: „Se vor bate la campionat!”



Fostul golgheter al roș-albaștrilor, Claudiu Keșeru, crede însă că panica este prematură. Fostul internațional e convins că ambele echipe vor reveni în lupta pentru titlu.



„Nu am emoții. Atât FCSB, cât și CFR le văd pe ambele acolo sus. Se vor bate la campionat, dar în Europa nu cred că vor depăși ce au reușit anul trecut”, a declarat Keșeru pentru PRO TV și Sport.ro.



Claudiu Keșeru a scris istorie în tricoul FCSB. Atacantul a marcat 33 de goluri și a oferit 12 pase decisive în 67 de meciuri, între 2014 și 2015. Printre performanțele sale legendare se numără meciul cu Pandurii Târgu Jiu, când a înscris de șase ori, egalând un record vechi de 21 de ani.

În palmaresul său impresionant se regăsesc 15 trofee, dintre care patru cucerite cu FCSB: două titluri de campion, o Cupă a României și o Cupă a Ligii.

