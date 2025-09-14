VIDEO EXCLUSIV Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat: „A dat de mai mult ori”

Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat: „A dat de mai mult ori" Fotbal intern
Costel Pantilimon și Florin Gardoș au vorbit despre jucătorii români care aveau execuții spectaculoase din voleu.

Cristi Pintea i-a avut invitați în platoul emisiunii Play on Sport pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu și au vorbit despre cum s-au desfășurat meciurile de sâmbătă din Premier League.

Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat

Unul dintre cele mai frumoase goluri ale zile a fost marcat de Martin Zubimendi de la Arsenal. Mijlocașul spaniol venit în această vară la formația lui Mikel Arteta a deschis scorul în partida cu Nottingham Forest cu o execuție din voleu.

Zubimendi a profitat de o respingere din careul advers și a lovit perfect mingea din prima, iar o ușoară deviere l-a păcălit pe portarul Sels.

În urma discuției legate de această reușită, Andru Nenciu i-a întrebat pe cei doi foști jucători cine era jucătorul român care era „as” la astfel de execuții. Costel Pantilimon l-a desemnat pe Ianis Zicu.

„Dacă nu era deviată, era pe portar, dar așa, într-adevăr e execuția senzație. Îmi pare rău mie, dacă era mascat avea timp să reacționeze.

(n.r. Cine e jucătorul român care șuta cel mai bine din voleu?) În perioada când jucam eu, Zicu mi se părea, de obicei nu îl vedeai, dar avea execuțiile astea spectaculoase din voleu.”, a explicat Costel Pantilimon în emisiunea Play on Sport.

De cealaltă parte, Florin Gardoș a spus prima oară de Claudiu Keșeru, dar nu a uitat de Iasmin Latovlevici, care era recunoscut pentru astfel de execuții.

(n.r. Pentru tine, Florin? Și la FCSB aveați câțiva jucători) Era Keșeru care lovea foarte bine mingea și a avut Latovlevici vreo două din astea. La Chiricheș a fost o singură dată, dar Lato a dat de mai mult ori, a dat și în Turcia, dacă nu mă înșel, la un moment dat un gol. În orice caz execuții foarte, foarte grele. Trebuie să prinzi și poarta, să ai și tărie.”, a adăugat și Florin Gardoș în emisiunea de pe VOYO.

