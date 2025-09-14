Cristi Pintea i-a avut invitați în platoul emisiunii Play on Sport pe Florin Gardoș, Costel Pantilimon și Andru Nenciu și au vorbit despre cum s-au desfășurat meciurile de sâmbătă din Premier League.



Jucătorii români, experți în voleuri! Pantilimon și Gardoș i-au desemnat



Unul dintre cele mai frumoase goluri ale zile a fost marcat de Martin Zubimendi de la Arsenal. Mijlocașul spaniol venit în această vară la formația lui Mikel Arteta a deschis scorul în partida cu Nottingham Forest cu o execuție din voleu.

Zubimendi a profitat de o respingere din careul advers și a lovit perfect mingea din prima, iar o ușoară deviere l-a păcălit pe portarul Sels.

În urma discuției legate de această reușită, Andru Nenciu i-a întrebat pe cei doi foști jucători cine era jucătorul român care era „as” la astfel de execuții. Costel Pantilimon l-a desemnat pe Ianis Zicu.

