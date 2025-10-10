Franța și Germania joacă ACUM în preliminari! Partidele din preliminariile CM 2026 se văd pe Sport.ro

Vinicius, reverență în fața unui italian legendar: "Mi-a dat cea mai multă încredere"

Caz de dosarele X la FCSB! Fotbalistul scos din schemă de Becali e aproape de calificarea la Campionatul Mondial

Halterofilul de origine cubaneză, naturalizat român, a cucerit medalia de argint în proba de „smuls”, categoria 110 kg, după o serie spectaculoasă de ridicări.



Rodriguez a început concursul cu o greutate de 185 kg, ridicată din prima încercare. Apoi a trecut la 188 kg, pe care a ridicat-o din a doua încercare.

Românul Lauret Rodriguez, medalie de argint la „smuls” la Mondialele de la Forde!



Cu această performanță, sportivul român a încheiat proba pe locul 2, fiind devansat doar de uzbecul Akbar Djuraev, campion olimpic, care a ridicat 196 kg, egalând și recordul mondial.



Podiumul a fost completat de armeanul Karapetyan Karik (187 kg), urmat de Ruslan Nurudinov (Uzbekistan), care a încheiat pe locul patru cu 186 kg.



Rodriguez, născut în Havana și devenit cetățean român în 2023, se antrenează sub îndrumarea lui Nicolae Banghea, la Centrul Olimpic de la Izvorani.

