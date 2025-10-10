Marcel Răducanu, fostul mare fotbalist al Stelei, a catalogat experiențele din fotbalul românesc drept frustrante și a explicat, direct, de ce refuză să revină ca antrenor în țară.

Declarațiile au venit în cadrul unui podcast, unde Răducanu a povestit episoade din rutina de la juniori și din culisele cluburilor.

„Ce am trăit în România m-a supărat rău de tot! Îmi pare bine că nu sunt antrenor”

Fostul mijlocaș a denunțat intervențiile părinților la antrenamente, favoritismele la selecții și confortul acordat unor copii care nu muncesc pentru performanță.

„Îmi pare bine că nu sunt antrenor la o echipă. Să vină părintele din spate să zbiere: «Bă, de ce nu-l bagi și pe fiu-meu?» sau «De ce-l bagi doar 10 minute?». N-am treabă! Ce am trăit aici, în România, m-a supărat rău de tot.

Și la Timișoara la fel. Să vină mama de sus, din tribună, să-i încheie gheata băiatului de 12 ani! Cum e posibil așa ceva? Nu-mi vine să cred! E deja de domeniul fanteziei. Să coboare jandarmul să-i scoată apărătoarea!

La 12 ani să nu știe? Vai de capul meu! Dacă le faci pe toate în locul lui, de ce să se mai chinuie băiatul ăla? Le primește pe toate de-a gata: vine cu BMW, ultimul model, de 100 și ceva de mii de euro, cu cele mai noi ghete care există...”, a spus Marcel Răducanu în podcastul „Un Podcast”.

Răducanu are o biografie impresionantă. Fotbalist la Steaua, a fost desemnat Fotbalistul Român al Anului (1980) și a plecat în Germania în 1981, unde a avut evoluții notabile la Borussia Dortmund și FC Zurich.

După retragere, a absolvit cursurile de antrenor și a deschis o școală de fotbal la Dortmund. Tocmai această experiență în străinătate îi oferă dreptul moral de a critica sistemul românesc.

