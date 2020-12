"Cum te cheama, pui de ceferist? Istvan!" Mihai Mironica dupa derby-ul CFR - FCSB: "Kovacs a reusit s-o salveze pe CFR Cluj"

Cand inca mai cuvanta in spatiul public, Gigi Becali venea cu concluzia, mai mult sau mai putin surprinzatoare, ca Istvan Kovacs este cel mai bun arbitru din Romania, peste Ovidiu Hategan

Nu avem de unde sa stim cu siguranta, pentru ca Becali este inca in autoexilul public, dar as spune ca sunt sanse mari ca dupa aceasta partida Kovacs sa fi cazut din fruntea clasamentului patronului de la FCSB.

Istvan Kovacs a reusit s-o salveze in debutul meciului pe CFR Cluj de o lovitura de la 11 metri. Sigur, nu este “cel mai de penalty” hent, mingea ii cade pe mana lui Camora, bratul nu e foarte departat de corp, dar arbitrul trebuia sa sanctioneze acel contact cu balonul din careul clujean.

Si centralul, si asistentul, care avea un camp vizual bun acolo, au reusit sa urmareasca acel moment cu ochii larg inchisi si sa confirme un lucru stiut de mai mult timp in Liga 1: Kovacs este o contrapondere pentru influenta echipei lui Becali in lumea arbitrilor. De exemplu, cand FCSB, Steaua pe atunci, se lupta cu Astra pentru titlu, Kovacs era contraponderea pentru Alexandru Tudor, arbitru care, uluitor, apoi a ajuns sa lucreze fix la FCSB.

CFR Cluj este nu numai campioana Romaniei la fotbal, dar si campioana ipocriziei in fotbalul nostru. Acum cateva zile, cei de la CFR au acuzat hotia de la Berna desi, daca ne este dat voie, dar numai daca ne este dat voie, am dori sa atragem atentia cu sfiala ca CFR a marcat in Elvetia din ofsaid. Ma, si dupa acea revolta, vin acum Iordanescu,

Hoban si Burca la interviurile de dupa meci si spun ca ei nu vor sa vorbeasca despre arbitraj. Se poate mai ipocrit de atat? Edi Iordanescu posta pe facebook dupa partida din Elvetia o fotografie cu Balgradean lovind mingea in faza in care s-a dat penalty pentru Young Boys. Nu are nimeni nicio indoiala ca Iordanescu nu va posta nicio fotografie cu mingea pe mana lui Camora in faza din debutul meciului cu FCSB.

Dincolo de adversitatea arbitrului care locuieste in Cluj, mai clandestin, asa, dupa cum spune multa lume in frunte cu Ion Craciunescu, FCSB avea ceva de demonstrat mai ales in privinta jocului de atac, atat de laudat. Echipa lui Becali a amenintat insa doar cu suturi de la distanta, doua dintre ele parate superb de Balgradean, cel atat de certat dupa partida de la Berna.

Man e in continuare supraestimat cand se vorbeste de multele milioane cerute pe el, Coman e inca ruginit dupa 3 luni de absenta, iar Octavian Popescu e deja cocosat de suta de milioane de euro pe care i-a pus-o in carca Becali. Olaru a fost mai inspirat in privinta paselor decisive pentru adversari, iar lipsa unui reper precum Tanase, dar si a incursiunilor ofensive ale lui Pantiru s-a simtit. Sigur, nici CFR nu a contat pe Debeljuh, iar campioana l-a pierdut rapid si pe Rondon.

CFR Cluj ramane aceeasi echipa pragmatica, ermetica, speculativa si neasteptat de puternica daca ne gandim ca joi seara a jucat la Berna. Si care e tare incomoda pentru primadone, ca iar l-am vazut pe Coman, ca si cu ocazia unei alte partide cu CFR, ca s-a plans ca formatia clujeana joaca cu mingi lungi. Sa faca Florinel cum faceau Florineii in copilarie cand anuntau inaintea partidei de pe maidan ca “azi nu jucam cu bubuite”.